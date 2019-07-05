C肝治療20萬全部免費 彰化發起百位頭家為員工篩檢

2019-07-05 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化縣政府積極推動C肝3年減半、6年根除的政策，全面動員做篩檢，今天有「百位頭家」站出來，在縣府中庭共同辦「愛肝CEO」啟動記者會。記者劉明岩／攝影 分享 facebook 彰化縣政府積極推動C肝3年減半、6年根除的政策，全面動員做篩檢，除透過鄉鎮市公所帶頭支持政策外，今天更有「百位頭家」站出來，在縣府中庭共同辦「愛肝CEO」啟動記者會，彰化西北扶輪社還捐贈爭取的獎助金120萬元，投入社區C肝篩檢，由縣長王惠美代表接受。

縣長王惠美說，C肝篩檢檢驗過程中，只要驗血一次，就能判別以及後續治療，要感謝彰化南區扶輪社總監黃進霖、彰化西北扶輪社社長陳建良等全體成員對C肝根除計畫的支持；目前也號召到縣內160多家企業，包含全聯、台電、台化、郵局等共襄盛舉，以實際行動來保護員工的健康，呼籲民眾盡快做好C肝的篩檢，預防肝癌、肝硬化、腎臟病等疾病發生。

彰化縣政府全面動員做C肝篩檢，除透過鄉鎮市公所帶頭支持政策外、縣內醫事單位也全面動起來篩檢，再加上扶輪社社友、警友、義消及各行各業160多位頭家率先站出來，預計C肝篩檢1萬多名員工，以實際行動支持彰化縣C肝根除計畫，以達到3年篩檢25萬人，治療4500人的目標。

衛生局表示， C型肝炎是透過血液和體液傳染，容易造成肝硬化及肝癌，更會造成糖尿病、洗腎、動脈硬化、認知障礙及巴金森氏症等全身性的危害，最有效的防治就是立即接受篩檢。