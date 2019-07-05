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影／國內首辦亞洲身障桌球賽 盧秀燕坐輪椅小試身手

2019-07-05 13:15聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

第一屆亞洲身心障礙桌球錦標賽，23日將在台中靜宜大學開打，總計有19個國家277名選手同場較勁。台中市盧秀燕今天記者會後會坐著輪椅與身障選手較量球技。她表示，這場賽事是2020東京帕運的資格賽，對平時努力訓練的選手來說相當重要，因為她也動第二預備金600萬全力支持，希望選手們能夠拿到好成績。

台中市長盧秀燕（右）坐輪椅和選手比賽桌球。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（右）坐輪椅和選手比賽桌球。記者黃仲裕／攝影
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盧秀燕台中市靜宜大學
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