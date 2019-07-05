吉園圃走入歷史 農委會加碼補助農民轉型產銷履歷

2019-07-05 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



沿用25年的吉園圃標章因為容易造假、沒有第三驗證單位把關等因素，上月15日已走入歷史，農委會輔導農民升級產銷履歷驗證，目前已有15.5%吉園圃農友轉型，為鼓勵更多農民加入驗證，除補助驗證費用、推廣行銷通路，今年加碼獎勵，盼藉此帶動產銷履歷蔬菜生產。

過去吉園圃認證飽受批評，不僅因為標章容易造假、缺乏第三方驗證單位把關，且不易追蹤生產來源，難以獲得消費者的信任，在退場後，農委會全力輔導原有農民轉型升級產銷履歷驗證，從產地到餐桌的溯源資訊公開透明，過程嚴格管控，獲取消費者的信賴。

農糧署長胡忠一長期推動產銷履歷驗證，今天他帶領許多農民團體到雲林漢光果菜生產合作社，直擊產銷履歷農產品生產歷程管控及溯源資訊連結，證明消費者想購買安全農產品，「產銷履歷」是很好的選擇。

胡忠一表示，農民參加產銷履歷制度，政府除補貼產銷履歷驗證費用的三分之二，以及針對團體驗證者另補助驗證所需之電腦、條碼機費用二分之一，及資訊服務工資。

今年更加碼推出每年每公頃1萬5千元環境獎勵給付，此外凡內外包裝皆標示清楚產銷履歷蔬果者，每公斤可得補助2.5元，如僅有內或外包裝標示產銷履歷者，則補貼每公斤0.5元，且在主要批發市場設立專區優先拍賣。

另輔導媒合銷售通，與電商及實體通路業者合作銷售，推動校園午餐、國軍採用產銷履歷食材，帶動生產。