影／80歲阿公阿媽也來玩抖音 活力不輸年輕人

2019-07-05 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



18歲跳抖音，80歲坐輪椅也能玩抖音！台中市光田綜合醫院龍井C級巷弄長照站為陪伴長輩預防且延緩老化、失能及失智，周一到周五上課期間都會安排系列課程，今天周五上律動課由韻律老師帶著長輩活動筋骨，並且玩起抖音，連坐輪椅阿公、阿媽分組跟音樂舞動，配合度100%，甚至有的組別動作到位，拍攝一次就OK。

龍井C級巷弄長照站督導紀珮君說，長照站自周一至周五都為長輩們安排多元課程活動，包含手工藝勞作、職能治療復健、桌遊、音樂輔療及律動等課程，其中勞作有實體作品留存，無奈律動課程沒有，這才興起將年輕人熱愛拍攝的抖音作為課程記錄。

紀珮君指出，阿公阿嬤上課只知道會拍影片，但並不知道抖音是什麼東西，有一次她將影片放給長輩看，長輩還說螢幕裡怎麼有人在跳舞，經照服員引導，這才發現跳舞的是自己，非常開心。

授課教師巫宛宸指出，他曾帶著銀髮舞蹈班跳抖音，但帶著坐輪椅、活動不便捷的阿公、阿嬤卻是第一次，他先挑選動作比較單純的舞曲，或是改編比較難的動作，拍攝放慢速度，起初需練習3至4次才成功，有的阿公、阿嬤一次就搞定。影片有一種另類療癒風格，讓人看了會跟著長輩微笑，覺得非常有趣。

82歲的林阿公說，跳舞(拍抖音)很簡單啦！自己平常就有在運動，抖音只是小動作，沒有困難度；81歲的林紀阿嬤則說，小時後務農，喜歡跳舞也沒機會學，直到現在才有機會來長照站學舞，抖音「金促味」啦！原來年輕人喜歡跳這些東西。