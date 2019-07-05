親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日本7-11資安風暴！超商電子支付「7pay」盜用風波

婚宴會館華漾中崙關了！房東開年租3,600萬尋新客

影／80歲阿公阿媽也來玩抖音 活力不輸年輕人

2019-07-05 12:21聯合報 記者趙容萱╱即時報導

18歲跳抖音，80歲坐輪椅也能玩抖音！台中市光田綜合醫院龍井C級巷弄長照站為陪伴長輩預防且延緩老化、失能及失智，周一到周五上課期間都會安排系列課程，今天周五上律動課由韻律老師帶著長輩活動筋骨，並且玩起抖音，連坐輪椅阿公、阿媽分組跟音樂舞動，配合度100%，甚至有的組別動作到位，拍攝一次就OK。

龍井C級巷弄長照站督導紀珮君說，長照站自周一至周五都為長輩們安排多元課程活動，包含手工藝勞作、職能治療復健、桌遊、音樂輔療及律動等課程，其中勞作有實體作品留存，無奈律動課程沒有，這才興起將年輕人熱愛拍攝的抖音作為課程記錄。

紀珮君指出，阿公阿嬤上課只知道會拍影片，但並不知道抖音是什麼東西，有一次她將影片放給長輩看，長輩還說螢幕裡怎麼有人在跳舞，經照服員引導，這才發現跳舞的是自己，非常開心。

授課教師巫宛宸指出，他曾帶著銀髮舞蹈班跳抖音，但帶著坐輪椅、活動不便捷的阿公、阿嬤卻是第一次，他先挑選動作比較單純的舞曲，或是改編比較難的動作，拍攝放慢速度，起初需練習3至4次才成功，有的阿公、阿嬤一次就搞定。影片有一種另類療癒風格，讓人看了會跟著長輩微笑，覺得非常有趣。

82歲的林阿公說，跳舞(拍抖音)很簡單啦！自己平常就有在運動，抖音只是小動作，沒有困難度；81歲的林紀阿嬤則說，小時後務農，喜歡跳舞也沒機會學，直到現在才有機會來長照站學舞，抖音「金促味」啦！原來年輕人喜歡跳這些東西。

光田綜合醫院老年醫學科主任李秉學指出，適度的身體活動對關節僵硬的預防是有幫助的，而音樂，舞蹈可以促進心理健康，增加生活品質。

台中市光田綜合醫院龍井C級巷弄長照站今天周五上律動課，由韻律老師帶著長輩活動筋骨...
台中市光田綜合醫院龍井C級巷弄長照站今天周五上律動課，由韻律老師帶著長輩活動筋骨。圖／光田綜合醫院提供
分享

抖音長照復健
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

國賓影城有影了？彰化光復郵局改建正辦理招標

2019-07-05 11:15

吉園圃走入歷史 農委會加碼補助農民轉型產銷履歷

2019-07-05 13:07

退休警種紅龍果 「壓力不比辦案小」

2019-07-04 23:54

紅龍果盛產價跌 農糧署啟動調節

2019-07-04 23:53

淨河倒環保酵素？南投環局：影響生態要罰

2019-07-04 23:51

中捷綠線測試 列車到站、離站音樂干擾校園

2019-07-04 23:38

告別補丁…「公路醫生」走過 路面像燙平

2019-07-04 23:22

中市路平專案 多條主幹道年底前完成

2019-07-04 23:18

台中旱溪整治 蘇貞昌：一段段銜接不要停

2019-07-04 18:00

全國環境清潔考核及優質公廁評比 中市雙獲特優

2019-07-04 16:06

彰化縣兩一級主管調整 郭至善代理農業處長

2019-07-04 15:18

刑警退休返鄉種紅龍果 壓力不比辦案小

2019-07-04 14:56

竹山蟻災肆虐 鎮公所製作2.2萬瓶餌劑下周開戰

2019-07-04 14:17

南投醫院組居家安寧團隊 圓偏鄉病患臨終返家心願

2019-07-04 13:58

經綸實業有限公司捐贈救護車 中市衛生局感謝造福社會

2019-07-04 13:06

新社北屯人的盼望 九渠溝滯洪池又美又好用

2019-07-04 13:06

洪慈庸昨宣布競選連任立委 今就與「可能的對手」同台

2019-07-04 10:34

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

鱷魚蚊香藏身竹市香山 養蟑螂蚊子實驗室首次公開

2019-07-05 12:02

狂！桃園爸媽當「孝子孝女」 2晚睡帳篷搶報名進私幼

2019-07-05 12:29

林姿妙為即將開幕的童玩節做這些事 部屬驚：沒縣長這樣…

2019-07-05 09:49

台中旱溪整治 蘇貞昌：一段段銜接不要停

2019-07-04 18:00

繼大八餐飲集團後 韓國瑜證實：君鴻酒店經營權移轉

2019-07-05 11:28

金門安岐風獅爺道路遭封 縣府擬開罰

2019-07-04 22:14

李科永後代 林口捐建圖書館

2019-07-04 23:23

85大樓君鴻酒店驚傳將歇業 勞工局：接獲諮詢未有申訴

2019-07-05 11:24

每年只賣一個月！台南「最強排隊芒果冰」搶手

2019-07-05 11:36

和時間賽跑！網紅景點潮州日式建築群 僅剩6棟可修復

2019-07-04 17:19

捷運三鶯線進度32% 拚2023完工

2019-07-04 23:42

歷經10年培育 耐高溫本土「熱帶鬱金香」問世

2019-07-04 15:58

彰化縣兩一級主管調整 郭至善代理農業處長

2019-07-04 15:18

竹山蟻災肆虐 鎮公所製作2.2萬瓶餌劑下周開戰

2019-07-04 14:17

基隆要塞司令官邸上梁安棟札 祭魯班、荷葉先祖

2019-07-04 15:20

美翻了！獨立書店「或者」竹市擴店 工藝櫥窗將開幕

2019-07-04 17:41

影／韓國瑜祝「好朋友」生日快樂 邀美國見證高雄轉變

2019-07-04 20:32

台南白河蓮花體驗秒殺 坐大王蓮花展水上輕功

2019-07-05 08:57

遊客爆量 離島引爆垃圾危機

2019-07-04 23:01

影／Q版水獺未上市先轟動 金門水試所搶搭萌商機

2019-07-05 07:58

新北捷運三鶯線 力拚2023年完工

2019-07-04 14:39

好吃又好玩！斗六假日人文市集7月6日盛大開幕

2019-07-04 16:13

重罰沒在怕？桃園3天大執法仍有92件酒駕

2019-07-04 13:38

影／石門水庫新藍色公路 遊艇載你到新溪口吊橋

2019-07-04 21:31

刑警退休返鄉種紅龍果 壓力不比辦案小

2019-07-04 14:56

出席六縣市農會聯誼會 韓國瑜：2老闆盼農產再銷新馬

2019-07-04 17:51

桃園-兒童新樂園暑假專車 明上路

2019-07-04 23:40

星超市7月再辦農產展售 韓國瑜：高雄出品，星馬有信心

2019-07-04 20:56

君鴻大樓被通知點交才急歇業？法院：尚未核定點交期程

2019-07-05 12:25

恆基院長南北奔波勸募 新醫療大樓美夢成真

2019-07-04 16:07

中捷綠線測試 列車到站、離站音樂干擾校園

2019-07-04 23:38

3D列印牙齒、花生像粒腺體 國衛院為生醫遠景「育種」

2019-07-04 20:34

夏戀嘉年華今登場 羅志祥、茄子蛋、ØZI打頭陣

2019-07-04 18:09

那瑪夏千年牛樟踏上返鄉路 居民9日舉辦祈福儀式

2019-07-04 19:13

宜蘭國際童玩節有大彩蛋 花車與花仙子亮相超吸睛

2019-07-04 19:51

紅龍果盛產價跌 農糧署啟動調節

2019-07-04 23:53

吳念真心繫後山這家醫院 感動西門子業務員發起募款

2019-07-04 15:57

林口大峽谷、彩虹柱 有異國fu

2019-07-05 00:04

Fun暑假 多隻史前巨獸襲擊中壢SOGO

2019-07-04 20:29

去年慘遇823水災今又淹 東石掌潭村民：政府沒救了

2019-07-04 22:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top