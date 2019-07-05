國賓影城有影了？彰化光復郵局改建正辦理招標

2019-07-05 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



鄰近彰化火車站、占地560坪的彰化光復郵局現址，中華郵政公司將斥資4.04億元，改建為地下3樓、地上6樓商業大樓，目前已辦理招標中，最快可在9月動工；未來新建物1、2樓仍作郵局使用，3至6樓規劃經營影城、美食廣場以及健身中心，提供民眾更多元的休閒消費商圈。

光復郵局改建商業大樓案，已在去年11月12日取得彰化縣政府核發的建築執照，中華郵政公司原計畫在今年7月動工，但至今仍未有動靜，讓不少市民質疑影城「有影嘸？」中華郵政公司人員表示，目前正辦理招標中，如果進展順利，還要打掉這有50年的建物，施工期間，光復郵局將先暫時遷移，繼續提供服務，因此最快也要9月才能動工。

位在彰化市光復路與和平路口的光復郵局，建物超過50年，原本是彰化總局，因郵政業務量擴增，中華郵政公司在中央路興建彰化總局大樓後，光復郵局降為甲級支局。由於光復郵局560坪現址屬商業用地，距彰化火車站約100公尺，是彰化市區難得完整的黃金地段。

中華郵政近年積極轉型，希望透過彰化光復路郵局改建案，促進公司資產活化，提升房地使用效益，積極辦理改建招商計畫，在去年3月與國賓影城完成簽約，將依據影城需求規劃建物空間，預計耗資4.04億元興建地下3樓、地上6樓的綜合大樓。