親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

李承翰2年前熱血舊照曝光 這個笑容卻讓大家哭慘

國賓影城有影了？彰化光復郵局改建正辦理招標

2019-07-05 11:15聯合報 記者劉明岩╱即時報導

鄰近彰化火車站、占地560坪的彰化光復郵局現址，中華郵政公司將斥資4.04億元，改建為地下3樓、地上6樓商業大樓，目前已辦理招標中，最快可在9月動工；未來新建物1、2樓仍作郵局使用，3至6樓規劃經營影城、美食廣場以及健身中心，提供民眾更多元的休閒消費商圈。

光復郵局改建商業大樓案，已在去年11月12日取得彰化縣政府核發的建築執照，中華郵政公司原計畫在今年7月動工，但至今仍未有動靜，讓不少市民質疑影城「有影嘸？」中華郵政公司人員表示，目前正辦理招標中，如果進展順利，還要打掉這有50年的建物，施工期間，光復郵局將先暫時遷移，繼續提供服務，因此最快也要9月才能動工。

位在彰化市光復路與和平路口的光復郵局，建物超過50年，原本是彰化總局，因郵政業務量擴增，中華郵政公司在中央路興建彰化總局大樓後，光復郵局降為甲級支局。由於光復郵局560坪現址屬商業用地，距彰化火車站約100公尺，是彰化市區難得完整的黃金地段。

中華郵政近年積極轉型，希望透過彰化光復路郵局改建案，促進公司資產活化，提升房地使用效益，積極辦理改建招商計畫，在去年3月與國賓影城完成簽約，將依據影城需求規劃建物空間，預計耗資4.04億元興建地下3樓、地上6樓的綜合大樓。

中華郵政公司表示，光復郵局改建為商業大樓後，新建物的地下1到3樓都供做停車使用，有助紓解周邊停車問題，1、2樓部份仍作郵局使用，3到6樓規劃經營影城、美食廣場以及健身中心，透過嶄新的造型及全新的風貌，將成為彰化市新地標，帶來新商機。

彰化市光復郵局即將改建為地下3層、地上6樓的綜合大樓，除郵局使用以外，還規劃有影...
彰化市光復郵局即將改建為地下3層、地上6樓的綜合大樓，除郵局使用以外，還規劃有影城、美食廣場及健身中心。模擬照片／中華郵政公司提供
分享

郵局中華郵政火車站
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

退休警種紅龍果 「壓力不比辦案小」

2019-07-04 23:54

紅龍果盛產價跌 農糧署啟動調節

2019-07-04 23:53

淨河倒環保酵素？南投環局：影響生態要罰

2019-07-04 23:51

中捷綠線測試 列車到站、離站音樂干擾校園

2019-07-04 23:38

告別補丁…「公路醫生」走過 路面像燙平

2019-07-04 23:22

中市路平專案 多條主幹道年底前完成

2019-07-04 23:18

台中旱溪整治 蘇貞昌：一段段銜接不要停

2019-07-04 18:00

全國環境清潔考核及優質公廁評比 中市雙獲特優

2019-07-04 16:06

彰化縣兩一級主管調整 郭至善代理農業處長

2019-07-04 15:18

刑警退休返鄉種紅龍果 壓力不比辦案小

2019-07-04 14:56

竹山蟻災肆虐 鎮公所製作2.2萬瓶餌劑下周開戰

2019-07-04 14:17

南投醫院組居家安寧團隊 圓偏鄉病患臨終返家心願

2019-07-04 13:58

經綸實業有限公司捐贈救護車 中市衛生局感謝造福社會

2019-07-04 13:06

新社北屯人的盼望 九渠溝滯洪池又美又好用

2019-07-04 13:06

洪慈庸昨宣布競選連任立委 今就與「可能的對手」同台

2019-07-04 10:34

台電再嗆中市府砍中火 近5年台中用電成長占全國4成

2019-07-04 06:35

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

桃園家長看過來！ 台北兒童新樂園專車暑假限定上路

2019-07-04 12:30

高雄5~7日推國旗觀光日吸遊客 韓國瑜會在景點快閃

2019-07-04 12:07

清水警方暑假加強機動照相取締 上半年7191件超速開罰

2019-07-04 12:02

台中旱溪整治 蘇貞昌：一段段銜接不要停

2019-07-04 18:00

林姿妙為即將開幕的童玩節撿垃圾擦桌 部屬驚：沒縣長這樣…

2019-07-05 09:49

近1.1萬戶 高雄市住宅補貼22日受理申請

2019-07-04 12:41

金門安岐風獅爺道路遭封 縣府擬開罰

2019-07-04 22:14

原住民的過年來了！ 屏東縣收穫祭7月起熱鬧登場

2019-07-04 12:31

和時間賽跑！網紅景點潮州日式建築群 僅剩6棟可修復

2019-07-04 17:19

李科永後代 林口捐建圖書館

2019-07-04 23:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top