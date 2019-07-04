Fun暑假 多隻史前巨獸襲擊中壢SOGO
中壢 SOGO 百貨為了讓小朋友們有個充實又精采的暑假，7月4日起至8月11日與百 彰化員林百果山探索樂園合作，推出超強企畫「史前巨獸襲擊現代文明特展」，歡迎親子們一同尋找隱身在叢林中的恐龍，包括可愛的恐龍騎乘區、萌萌的恐龍蛋區、兇猛的迅猛龍區， 等著小朋友們一起來探險。
配合館內特展，為小朋友設計專屬活動，新推出多種寓教於樂的恐龍體驗，例如「小小恐龍探險家」、「馴龍高手我的恐龍朋友」、「恐龍拓印體驗會」與「恐龍 DIY 體驗營」，動態靜 態兼具且富教育義意，恐龍身上有 QR CODE，手機掃描後即出現恐龍叫聲與介紹，父母們也能輕鬆導覽，讓小朋友有如身歷其境般的學習，一系列恐龍活動，絕對是暑假最吸睛的休閒親子好去處。
中壢 SOGO 表示，這次專門為小朋友量身打造的「史前巨獸襲擊現代文明特展」，希望營造1個歡樂的賣場，陪伴小朋友歡度暑假，共享家庭相聚的歡樂時光。
史前巨獸襲擊現代文明特展「小小恐龍探險家出發囉！」 活動時間即日起至8月11日，兌換地點：9樓貴賓廳，請先至1樓服務台過HAPPY GO卡兌換「小小恐龍探險地圖」，由 小小恐龍探險家們，依地圖上的線索至全館收集4 區恐龍印記，將可獲得1個明信片和恐龍橡皮擦組合，限量 400 個。
「馴龍高手~我的恐龍朋友」活動時間即日起至7月28日，圖畫紙索取與收件地點：1樓服務台，由小小畫家們發揮創意與無限想力像畫出你心目中的恐龍朋友，前200名繳件可獲得1份紅帽象代幣、孵化蛋、恐龍橡皮擦，活動選出30名佳作於館內展示，每名佳作可獲得餐飲100元美食折價券和威尼斯電影票各1張。
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