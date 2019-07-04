親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台鐵殺警案嫌犯有預謀跡象 法院裁定羈押

徐國勇下令鐵路警察雙人執勤著防彈衣 立即採購電擊槍

Fun暑假 多隻史前巨獸襲擊中壢SOGO

2019-07-04 20:29聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

中壢 SOGO 百貨為了讓小朋友們有個充實又精采的暑假，7月4日起至8月11日與百 彰化員林百果山探索樂園合作，推出超強企畫「史前巨獸襲擊現代文明特展」，歡迎親子們一同尋找隱身在叢林中的恐龍，包括可愛的恐龍騎乘區、萌萌的恐龍蛋區、兇猛的迅猛龍區， 等著小朋友們一起來探險。

配合館內特展，為小朋友設計專屬活動，新推出多種寓教於樂的恐龍體驗，例如「小小恐龍探險家」、「馴龍高手我的恐龍朋友」、「恐龍拓印體驗會」與「恐龍 DIY 體驗營」，動態靜 態兼具且富教育義意，恐龍身上有 QR CODE，手機掃描後即出現恐龍叫聲與介紹，父母們也能輕鬆導覽，讓小朋友有如身歷其境般的學習，一系列恐龍活動，絕對是暑假最吸睛的休閒親子好去處。

中壢 SOGO 表示，這次專門為小朋友量身打造的「史前巨獸襲擊現代文明特展」，希望營造1個歡樂的賣場，陪伴小朋友歡度暑假，共享家庭相聚的歡樂時光。

史前巨獸襲擊現代文明特展「小小恐龍探險家出發囉！」 活動時間即日起至8月11日，兌換地點：9樓貴賓廳，請先至1樓服務台過HAPPY GO卡兌換「小小恐龍探險地圖」，由 小小恐龍探險家們，依地圖上的線索至全館收集4 區恐龍印記，將可獲得1個明信片和恐龍橡皮擦組合，限量 400 個。

「馴龍高手~我的恐龍朋友」活動時間即日起至7月28日，圖畫紙索取與收件地點：1樓服務台，由小小畫家們發揮創意與無限想力像畫出你心目中的恐龍朋友，前200名繳件可獲得1份紅帽象代幣、孵化蛋、恐龍橡皮擦，活動選出30名佳作於館內展示，每名佳作可獲得餐飲100元美食折價券和威尼斯電影票各1張。

大點的小朋友膽子也大些，好奇貼近觀察。圖／中壢SOGO提供
大點的小朋友膽子也大些，好奇貼近觀察。圖／中壢SOGO提供
分享
「小小恐龍探險家出發囉！」 由 小小探險家依地圖上的線索至全館收集4 區恐龍印記...
「小小恐龍探險家出發囉！」 由 小小探險家依地圖上的線索至全館收集4 區恐龍印記。 圖／中壢SOGO提供
分享
史前巨獸的位置有突然冒出的驚奇感。圖／中壢SOGO提供
史前巨獸的位置有突然冒出的驚奇感。圖／中壢SOGO提供
分享
「史前巨獸襲擊現代文明特展」，希望營造一個歡樂的賣場，陪伴小朋友歡度暑假。圖／中...
「史前巨獸襲擊現代文明特展」，希望營造一個歡樂的賣場，陪伴小朋友歡度暑假。圖／中壢SOGO提供
分享
恐龍巨蛋也是熱門拍照點。圖／中壢SOGO提供
恐龍巨蛋也是熱門拍照點。圖／中壢SOGO提供
分享
一位小朋友經過運動休閒賣場，保持距離瞪著前面的翼首龍。圖／中壢SOGO提供
一位小朋友經過運動休閒賣場，保持距離瞪著前面的翼首龍。圖／中壢SOGO提供
分享
1樓拍照打卡點。圖／中壢SOGO提供
1樓拍照打卡點。圖／中壢SOGO提供
分享

恐龍親子SOGO

相關新聞

全國環境清潔考核及優質公廁評比 中市雙獲特優

2019-07-04 16:06

彰化縣兩一級主管調整 郭至善代理農業處長

2019-07-04 15:18

刑警退休返鄉種紅龍果 壓力不比辦案小

2019-07-04 14:56

竹山蟻災肆虐 鎮公所製作2.2萬瓶餌劑下周開戰

2019-07-04 14:17

南投醫院組居家安寧團隊 圓偏鄉病患臨終返家心願

2019-07-04 13:58

經綸實業有限公司捐贈救護車 中市衛生局感謝造福社會

2019-07-04 13:06

新社北屯人的盼望 九渠溝滯洪池又美又好用

2019-07-04 13:06

洪慈庸昨宣布競選連任立委 今就與「可能的對手」同台

2019-07-04 10:34

台電再嗆中市府砍中火 近5年台中用電成長占全國4成

2019-07-04 06:35

中捷綠線試車 模擬營運班表

2019-07-03 23:42

台中有巨蛋了 市府決自籌自建

2019-07-03 23:40

中火若無法減煤4成 中市府不排除撤照

2019-07-03 22:56

部落遷村山下就業難 居民只能涉險返鄉種菜

2019-07-03 19:32

終於有蛋了！台中巨蛋111年動工 比「迷你蛋」大14倍

2019-07-03 18:44

今年軟秈搶種造成崩盤 彰化縣4大糧商進場收購護盤

2019-07-03 18:43

翠巒、瑞岩部落遷建埔里有譜 居民期待

2019-07-03 18:10

南投「母女樹」染病 樹醫治療發現非親生

2019-07-03 17:36

中市府花百萬寄通知挨批 社會局：體恤長輩放大字體

2019-07-03 17:06

糟透了！大城鄉空汙雙破表 彰縣環局：濁水溪揚塵造成

2019-07-03 17:03

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

去年823重災區東石鄉掌潭村又淹水 村民：政府沒救了

2019-07-04 00:11

終於有蛋了！台中巨蛋111年動工 比「迷你蛋」大14倍

2019-07-03 18:44

全國最大BOT開發廠商不玩了 鄉親憂大鵬灣成為泡影

2019-07-04 00:11

金龍帶台灣飛上國際 吳哲宇奪創意氣球大賽冠軍

2019-07-04 03:50

桃園家長看過來！ 台北兒童新樂園專車暑假限定上路

2019-07-04 12:30

高雄5~9日推國旗觀光日吸遊客 韓國瑜會在景點快閃

2019-07-04 12:07

台中有巨蛋了 市府決自籌自建

2019-07-03 23:40

清水警方暑假加強機動照相取締 上半年7191件超速開罰

2019-07-04 12:02

桃園風禾公園遇強降雨變「風禾湖」 市府又封園清理

2019-07-04 00:09

洪慈庸昨宣布競選連任立委 今就與「可能的對手」同台

2019-07-04 10:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top