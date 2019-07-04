Fun暑假 多隻史前巨獸襲擊中壢SOGO

2019-07-04 20:29 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



中壢 SOGO 百貨為了讓小朋友們有個充實又精采的暑假，7月4日起至8月11日與百 彰化員林百果山探索樂園合作，推出超強企畫「史前巨獸襲擊現代文明特展」，歡迎親子們一同尋找隱身在叢林中的恐龍，包括可愛的恐龍騎乘區、萌萌的恐龍蛋區、兇猛的迅猛龍區， 等著小朋友們一起來探險。

配合館內特展，為小朋友設計專屬活動，新推出多種寓教於樂的恐龍體驗，例如「小小恐龍探險家」、「馴龍高手我的恐龍朋友」、「恐龍拓印體驗會」與「恐龍 DIY 體驗營」，動態靜 態兼具且富教育義意，恐龍身上有 QR CODE，手機掃描後即出現恐龍叫聲與介紹，父母們也能輕鬆導覽，讓小朋友有如身歷其境般的學習，一系列恐龍活動，絕對是暑假最吸睛的休閒親子好去處。

中壢 SOGO 表示，這次專門為小朋友量身打造的「史前巨獸襲擊現代文明特展」，希望營造1個歡樂的賣場，陪伴小朋友歡度暑假，共享家庭相聚的歡樂時光。

史前巨獸襲擊現代文明特展「小小恐龍探險家出發囉！」 活動時間即日起至8月11日，兌換地點：9樓貴賓廳，請先至1樓服務台過HAPPY GO卡兌換「小小恐龍探險地圖」，由 小小恐龍探險家們，依地圖上的線索至全館收集4 區恐龍印記，將可獲得1個明信片和恐龍橡皮擦組合，限量 400 個。