台中旱溪整治 蘇貞昌：一段段銜接不要停

2019-07-04 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市旱溪整治在靠近中興大學段的「康橋計畫」因為充份達到當地綠美化的功能，執行相當成功，也因此水利署正進一步沿上游進行整治，其中鷺村橋至日新橋段已完成土地徵收，即將發包進行，行政院長蘇貞昌今視察指出，整個上游整治要花20.9億元，行政院將全額補助，而且「一段段銜接不要停」。

蘇貞昌還說，他已有經驗，知道排水整治的重要，所以旱溪整治不但要儘速，而且要做好；不但要做好，而且整治後，多出來的新生地、休憩用地可以互相連通，讓兩邊成為一體，照地方的期待去做，變成最好，而且一次做好，中央全額支持。

他當要求水利署長賴建信「要儘快做出成績，一段一段銜接，不要停！」、「20.9億我已答應下來，你就照工程需要，一直整治」但他要求台中市，相關配套也需要做出來，這樣才會快。

蘇貞昌還親自走到旱溪邊，表示既然可以從鳥竹圍公園裡這麼直接接近水，希望未來整治要注意親水性，以及可以用截水溝工程方式，讓水清澈，民眾易接近。賴建信同意，並說這方面他們很有經驗。

據水署利指出，鷺村橋至日新橋全長500公尺，預計發包後明年9月完工，並將接續進行國光橋至鷺村橋段的用地徵收，預計明年辦理工程發包，後年完工。

立委何欣純昨高興的說，旱溪上游的鷺村橋至日新橋整治，爭取了18年，現終於能夠進行；未來溪邊的土方可以整治的略低，並讓兩岸的居民互通，也讓鳥竹圍公園更有亮點。她也看著附近的新建大樓說，已有建商看好，最近建案已經陸續多了。