親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

法律規定空服員罷工期間 人力銀行禁止幫長榮招募新人

台中旱溪整治 蘇貞昌：一段段銜接不要停

2019-07-04 18:00聯合報 記者黃寅╱即時報導

台中市旱溪整治在靠近中興大學段的「康橋計畫」因為充份達到當地綠美化的功能，執行相當成功，也因此水利署正進一步沿上游進行整治，其中鷺村橋至日新橋段已完成土地徵收，即將發包進行，行政院蘇貞昌今視察指出，整個上游整治要花20.9億元，行政院將全額補助，而且「一段段銜接不要停」。

蘇貞昌還說，他已有經驗，知道排水整治的重要，所以旱溪整治不但要儘速，而且要做好；不但要做好，而且整治後，多出來的新生地、休憩用地可以互相連通，讓兩邊成為一體，照地方的期待去做，變成最好，而且一次做好，中央全額支持。

他當要求水利署長賴建信「要儘快做出成績，一段一段銜接，不要停！」、「20.9億我已答應下來，你就照工程需要，一直整治」但他要求台中市，相關配套也需要做出來，這樣才會快。

蘇貞昌還親自走到旱溪邊，表示既然可以從鳥竹圍公園裡這麼直接接近水，希望未來整治要注意親水性，以及可以用截水溝工程方式，讓水清澈，民眾易接近。賴建信同意，並說這方面他們很有經驗。

據水署利指出，鷺村橋至日新橋全長500公尺，預計發包後明年9月完工，並將接續進行國光橋至鷺村橋段的用地徵收，預計明年辦理工程發包，後年完工。

立委何欣純昨高興的說，旱溪上游的鷺村橋至日新橋整治，爭取了18年，現終於能夠進行；未來溪邊的土方可以整治的略低，並讓兩岸的居民互通，也讓鳥竹圍公園更有亮點。她也看著附近的新建大樓說，已有建商看好，最近建案已經陸續多了。

當地祥興里長黃春海也興奮的說，未來還希望進一步把鳥竹圍公園整修的更好。

旱溪排水整治的上游部分，鷺村橋至日新橋段全長500公尺，預計發包後明年9月完工。...
旱溪排水整治的上游部分，鷺村橋至日新橋段全長500公尺，預計發包後明年9月完工。記者黃寅／攝影
分享
行政院長蘇貞昌（左二）今視察旱溪排水整治指出，整個上游整治要花20.9億元，行政...
行政院長蘇貞昌（左二）今視察旱溪排水整治指出，整個上游整治要花20.9億元，行政院將全額補助，而且「一段段銜接不要停」。記者黃寅／攝影
分享

蘇貞昌行政院台中市

相關新聞

全國環境清潔考核及優質公廁評比 中市雙獲特優

2019-07-04 16:06

彰化縣兩一級主管調整 郭至善代理農業處長

2019-07-04 15:18

刑警退休返鄉種紅龍果 壓力不比辦案小

2019-07-04 14:56

竹山蟻災肆虐 鎮公所製作2.2萬瓶餌劑下周開戰

2019-07-04 14:17

南投醫院組居家安寧團隊 圓偏鄉病患臨終返家心願

2019-07-04 13:58

經綸實業有限公司捐贈救護車 中市衛生局感謝造福社會

2019-07-04 13:06

新社北屯人的盼望 九渠溝滯洪池又美又好用

2019-07-04 13:06

洪慈庸昨宣布競選連任立委 今就與「可能的對手」同台

2019-07-04 10:34

台電再嗆中市府砍中火 近5年台中用電成長占全國4成

2019-07-04 06:35

中捷綠線試車 模擬營運班表

2019-07-03 23:42

台中有巨蛋了 市府決自籌自建

2019-07-03 23:40

中火若無法減煤4成 中市府不排除撤照

2019-07-03 22:56

部落遷村山下就業難 居民只能涉險返鄉種菜

2019-07-03 19:32

終於有蛋了！台中巨蛋111年動工 比「迷你蛋」大14倍

2019-07-03 18:44

今年軟秈搶種造成崩盤 彰化縣4大糧商進場收購護盤

2019-07-03 18:43

翠巒、瑞岩部落遷建埔里有譜 居民期待

2019-07-03 18:10

南投「母女樹」染病 樹醫治療發現非親生

2019-07-03 17:36

中市府花百萬寄通知挨批 社會局：體恤長輩放大字體

2019-07-03 17:06

糟透了！大城鄉空汙雙破表 彰縣環局：濁水溪揚塵造成

2019-07-03 17:03

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

桃園捷運綠線第1站長這樣 G01站設計獲都審通過

2019-07-03 21:14

新北市「三環六線」 究竟是哪三環、哪六線？

2019-07-03 21:03

環狀線串起八條捷運線 新店到新莊省時20分

2019-07-03 20:44

作夢都會夢見韓國瑜！李佳芬探視屏東公益阿嬤林英美

2019-07-03 19:12

去年823重災區東石鄉掌潭村又淹水 村民：政府沒救了

2019-07-04 00:11

終於有蛋了！台中巨蛋111年動工 比「迷你蛋」大14倍

2019-07-03 18:44

全國最大BOT開發廠商不玩了 鄉親憂大鵬灣成為泡影

2019-07-04 00:11

金龍帶台灣飛上國際 吳哲宇奪創意氣球大賽冠軍

2019-07-04 03:50

桃園家長看過來！ 台北兒童新樂園專車暑假限定上路

2019-07-04 12:30

高雄5~9日推國旗觀光日吸遊客 韓國瑜會在景點快閃

2019-07-04 12:07

台中有巨蛋了 市府決自籌自建

2019-07-03 23:40

桃園風禾公園遇強降雨變「風禾湖」 市府又封園清理

2019-07-04 00:09

清水警方暑假加強機動照相取締 上半年7191件超速開罰

2019-07-04 12:02

洪慈庸昨宣布競選連任立委 今就與「可能的對手」同台

2019-07-04 10:34

「三環六線」第一、二環交匯站 要蓋空橋連通商場

2019-07-03 21:05

「蜜香紅茶」發源地 花蓮瑞穗今選出年度金牌茶

2019-07-03 19:29

村里長最接地氣 溪湖大竹里長何炳樺：是與彰縣府互動的平台

2019-07-03 21:33

遊太平山 7月15日起天天有專車

2019-07-03 22:34

桃園放寬9都市計畫區申設民宿 拚破百家

2019-07-04 00:09

桃園拚觀光 9個都計區開放申設民宿

2019-07-03 23:02

近1.1萬戶 高雄市住宅補貼22日受理申請

2019-07-04 12:41

台電再嗆中市府砍中火 近5年台中用電成長占全國4成

2019-07-04 06:35

原住民的過年來了！ 屏東縣收穫祭7月起熱鬧登場

2019-07-04 12:31

歷經10年培育 耐高溫本土「熱帶鬱金香」問世

2019-07-04 15:58

新社北屯人的盼望 九渠溝滯洪池又美又好用

2019-07-04 13:06

彰化縣兩一級主管調整 郭至善代理農業處長

2019-07-04 15:18

淡水溝圳滿溢釀淹水 無法解決里長無奈

2019-07-03 19:15

台鐵「SL仲夏寶島號」周末再現花東 日迷來台追火車

2019-07-03 23:33

航太研發基地 嘉縣長：最快明年動工

2019-07-03 23:05

中捷綠線試車 模擬營運班表

2019-07-03 23:42

部落遷村山下就業難 居民只能涉險返鄉種菜

2019-07-03 19:32

新北捷運三鶯線 力拚2023年完工

2019-07-04 14:39

花蓮布建80處智慧量測據點 量測還可積點換用品

2019-07-04 12:00

刑警退休返鄉種紅龍果 壓力不比辦案小

2019-07-04 14:56

竹山蟻災肆虐 鎮公所製作2.2萬瓶餌劑下周開戰

2019-07-04 14:17

漫長暑假顧肚子 竹市「呷熊飽」餐食券三餐沒煩惱

2019-07-04 12:51

基隆要塞司令官邸上梁安棟札 祭魯班、荷葉先祖

2019-07-04 15:20

大雨夜襲 新北秀山路坍 基隆武崙溪驚漲

2019-07-03 23:11

台中旱溪整治 蘇貞昌：一段段銜接不要停

2019-07-04 18:00

苗栗慢食節5場次6日起登場 限額百人超值優惠299

2019-07-04 07:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top