紅龍果盛產 果農急：政府補助廢園「護價」

2019-07-04 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



7月是紅龍果盛產期，這幾天台北果菜批發市場的紅龍果每公斤均價落在20到30元間，對許多農民來說仍不敷成本，希望政府乾脆補助廢園，農糧署中區分署指出，已預先啟動相關調節措施，將輔導加工業者收購中小果加工為果汁、果醬及果乾等，優質大果協助行銷。

果農預估，全台紅農果面積超過3000公頃，彰化縣是紅龍果主要產地之一，而中部紅龍果產期才剛開始，價格走低，讓農民「挫哩等」，二林紅龍果農洪裕翔說，去年同期價格已經不佳，今年面積和產量有增無減，價格恐怕難起色。

洪裕翔指出，幾年前紅龍果量少，政府又限制進口因此價格好，拍賣價曾高達每公斤達3、4百元，也吸引許多人搶種，紅龍果對氣候、環境適應力強，種植門檻雖低，但照顧技術影響品質，好不好吃落差大，即便紅龍果身價不如以往，仍堅持顧品質做精緻農業維持客源。

農糧署中區副分署長饒美菊表示，今年紅龍果產量預估與去年相當，因紅龍果一年有10多批果，已預警提醒農友透過疏花、疏果調節產量，也發文到各縣市尋求適合的加工措施，之後也會依品質分級處理，鼓勵果農以生產高品質水果為目標，以確保價格。

但有果農指出，政府去年出手補助以每公斤15元收購次級果，想避免農民血本無歸，卻導致果農更不疏果以量取勝，拉低用心照顧管理的紅龍果價格，批評補助未治本，「保收還不如輔導廢園」，適量淘汰果園。