全國環境清潔考核及優質公廁評比 中市雙獲特優

2019-07-04 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



為打造台中為宜居城市，台中市政府環保局結合志工力量，推動店家友善環境認養計畫、空地綠美化、優質公廁稽查認證等，日前行政院環保署107年度「地方政府環境清潔維護績效考核」與「全面提升優質公廁精進計畫」考核成績出爐，台中市雙獲「特優」肯定。

中市府環保局指出，市府積極推動多項措施，包括重要景點門戶計畫，擴大輔導交通場站、交流道、觀光景點(含商圈夜市)等權管單位，落實自主周邊環境清理；髒亂點則藉由裝設隱藏式攝影機，讓汙染環境行為人無所遁形。

此外，市府也積極推動閒置空地綠美化，目前綠美化面積已達3.63公頃，受益人口約12餘萬人，減碳量約83公噸，並減少總懸浮微粒約1.3公噸；在優質公廁精進計畫方面，台中市除訂定公廁品質提升計畫外，無論在公廁稽查、推動公廁特優場所認證、辦理清掃學習活動及媒合企業團體認養公廁等，各項考核均有好成績，台中花博期間，也顛覆流動廁所刻板印象，結合花博意象彩貼美化公廁。

為提升環境清潔效率，環保局也結合環保志工及私人企業等民間力量，積極參與環境清潔工作，包括每月第1周的周六，加強環境清潔及清除病媒蚊孳生源，以及舉辦公廁清掃學習活動，愛護公廁環境；同時也推動店家友善環境認養計畫，目前共有1960家店家簽訂認養同意書，共同維護周邊環境整潔。