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台鐵票不貴為何還要逃票？ 員工道出基層辛酸

刑警退休返鄉種紅龍果 壓力不比辦案小

2019-07-04 14:56聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化二林鎮紅龍果農林淑義從警職退休後，返鄉學種紅龍果，因有親友帶入門，種出好品質紅龍果，同事朋友都稱讚，他說，務農變數多，工作繁瑣，為種出好果壓力並不比以前辦案小。

林淑義從警31年，長期在新竹服務、結婚生子，51歲從刑警大隊小隊長退休，他說，最初只是想回彰化二林老家陪父母，但想找點事做，便將老家的稻田改為果園，跟著表弟、姑姑學種起紅龍果，「跟當警察一樣，有好的師父，自然學得好又快。」

他一開始就管理4分大的果園，第一年碰到豪大雨淹水，眼看果園幾乎全毀，第二年又碰上芙蓉颱風侵襲，枝條、果子都被打掉，損失不小，林淑義說，種水果起初連怎麼問問題都不會，現在能發現問題尋求解決方式，也曾種出一公斤110元價格的紅龍果，仍小有成就感。

林淑義說，過去從警在各項評比、績效表現都不錯，退休後轉換跑道，面臨種種挑戰確實壓力不小，幸好親友有務農的樂天習性，讓他學著放下壓力，依照自己的步調管理果園。

全國白肉紅龍果面積縮減，目前二林鎮仍是白肉的主要產區，林淑義跟著表弟洪裕翔挑戰種出好吃的白肉紅龍果，洪裕翔說，紅肉因果酸低市場接受度較高，但白肉紅龍果口感較好，營養成分高，仍有擁護者，許多外縣市宅配訂單就是一吃成主顧的消費者。

二林果農林淑義從警職退休返鄉種紅龍果。記者林敬家／攝影
二林果農林淑義從警職退休返鄉種紅龍果。記者林敬家／攝影
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二林果農林淑義從警職退休。記者林敬家／攝影
二林果農林淑義從警職退休。記者林敬家／攝影
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二林紅龍果農林淑義（左）與表弟洪裕翔種出高品質好果。記者林敬家／攝影
二林紅龍果農林淑義（左）與表弟洪裕翔種出高品質好果。記者林敬家／攝影
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紅龍果警察新竹

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