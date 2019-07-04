竹山蟻災肆虐 鎮公所製作2.2萬瓶餌劑下周開戰

2019-07-04 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



夏天雨季後，全台面臨螞蟻四處肆虐，竹山鎮不少民眾聞蟻色變，向鎮公所請求協助，竹山鎮長陳東睦表示，夏季是螞蟻繁殖的季節，因而決定動員全公所人員，本周趕工製作螞蟻餌劑2萬2000瓶，下周將全鎮每戶發送，展開滅蟻大戰。

陳東睦表示，進入雨季，也讓螞蟻開始肆虐，在家中、車上都可以見到螞蟻，公所為了幫忙滅蟻，最近都在請專家研擬方法，經試驗後，取得螞蟻餌劑的配方，因此這周開始進入製作期，材料有水、砂糖、硼砂，比例是40：10：1，用約60度熱水來泡開溶解粉末，就可以使用，強調此藥劑並非強效藥，大約3周才可以見效，有別其他公所發送藥劑，竹山鎮公所趕工製作螞蟻溶劑2.2萬瓶。

他並說，藥劑全部只花費15萬購買1.3噸的砂糖及130公斤的硼砂，讓公所發送的 300cc螞蟻藥劑，每瓶只要6塊錢，事先將藥劑製成溶劑，讓民眾拿到後就可以打開使用，而依戶政資料統計目前竹山有2萬134戶，因此預先製作2.2萬瓶螞蟻溶劑，陳東睦強調，避免有優先順序問題，發送作業將統一下星期一來進行，屆時鎮民就可以拿到螞蟻餌劑，來防治螞蟻。