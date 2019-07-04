南投醫院組居家安寧團隊 圓偏鄉病患臨終返家心願

2019-07-04 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投信義鄉50歲的全先生在兩年前昏倒送醫，醫師檢查後確診大腸癌第四期，起初他積極接受治療，去年底腫瘤轉移至肺部，並在6月因為腸穿孔、惡病質及腹水等症狀，全先生放棄手術等侵入性治療，選擇居家安寧照護，最後由家人陪伴輪流擁抱後，平靜的面對死亡，達到安寧療護理念。

全先生表示，多年前母親罹患子宮頸癌，看著她在飽受腹水嚴重、疼痛之苦，最後在醫院離世，他不希望自己像母親那樣，「我希望最後的時間能夠待在最熟悉的家中」。

放射腫瘤科主任翁益強帶領居家護理師盧姿君及關懷師黃雅惠前往距離醫院近40公里的信義鄉，針對疾病末期的病人與家屬給予全人照顧服務，讓他獲得舒適的安寧療護。並連結衛生室及教會，讓患者能就近接受醫療協助並持續感到心靈平靜。

翁益強說， 儘管得知病人即將離世，家屬在面對臨終病情變化仍會不知所措，末期患者常見的症狀有排便排尿量減少、意識不清或不安躁動、四肢末梢發紺、呼吸困難、喉頭嘎嘎音(death rattle)等，居家安寧團隊會說明當面臨瀕死症狀時的處理方法，讓家屬能夠安心面對與因應。