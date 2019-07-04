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空拍機拍海邊美照 他一看畫面…大叫妻小快逃命

南投醫院組居家安寧團隊 圓偏鄉病患臨終返家心願

2019-07-04 13:58聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投信義鄉50歲的全先生在兩年前昏倒送醫，醫師檢查後確診大腸癌第四期，起初他積極接受治療，去年底腫瘤轉移至肺部，並在6月因為腸穿孔、惡病質及腹水等症狀，全先生放棄手術等侵入性治療，選擇居家安寧照護，最後由家人陪伴輪流擁抱後，平靜的面對死亡，達到安寧療護理念。

全先生表示，多年前母親罹患子宮頸癌，看著她在飽受腹水嚴重、疼痛之苦，最後在醫院離世，他不希望自己像母親那樣，「我希望最後的時間能夠待在最熟悉的家中」。

放射腫瘤科主任翁益強帶領居家護理師盧姿君及關懷師黃雅惠前往距離醫院近40公里的信義鄉，針對疾病末期的病人與家屬給予全人照顧服務，讓他獲得舒適的安寧療護。並連結衛生室及教會，讓患者能就近接受醫療協助並持續感到心靈平靜。

翁益強說， 儘管得知病人即將離世，家屬在面對臨終病情變化仍會不知所措，末期患者常見的症狀有排便排尿量減少、意識不清或不安躁動、四肢末梢發紺、呼吸困難、喉頭嘎嘎音(death rattle)等，居家安寧團隊會說明當面臨瀕死症狀時的處理方法，讓家屬能夠安心面對與因應。

許多民眾對於臨終希望在家中過世，但要達成心願並不容易，尤其在偏遠地區，經常有家屬或患者無法處理病情變化或瀕死症狀，而趕緊送醫救治。南投醫院居家安寧團隊為了完成患者在家安逝之心願，到家中提供疼痛控制、心理與靈性上的支持，讓偏鄉癌末患者最後一哩路在家走得安穩。

南投醫院居家安寧團隊協助癌末病患回到家中，由護理師協助安寧照護，讓偏鄉病患也能在...
南投醫院居家安寧團隊協助癌末病患回到家中，由護理師協助安寧照護，讓偏鄉病患也能在家人陪伴下，走完人生最後一段路。圖／南投醫院提供
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患者腫瘤子宮頸癌

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