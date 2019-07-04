新社北屯人的盼望 九渠溝滯洪池又美又好用

2019-07-04 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中新社區九渠溝流域原本多處排洪斷面不足，遇颱風豪雨曾冲毀協成、永源、大南里的菇寮，變成太空包漂漂河。102年，台中市政府與立委江啟臣爭取農委會種苗改良繁殖場3.8公頃用地，再爭取農委會水土保持局核定總工程經費約1.26億，啟動滯洪池工程，去（107）年2月動工，今日落成啟用，解決長久以來的水患。

江啟臣表示，滯洪池在暴雨來臨時可滯洪12萬噸水量，可望解決新社區香菇之家附近及九渠溝下游長久以來的水患問題，減少下游淹水面積約30公頃，保護約575戶及菇寮。

滯洪池有大草皮活動空間，規劃種植緋寒櫻、烏心石等闊葉木，還有百合、金針花等兼具水土保持又美觀的植物，提供市民休閒遊憩，是臺中市第一座兼具汛期防洪、引水灌溉及休憩公園等多功能型滯洪池。

台中市副市長令狐榮達表示，市政府進行分流管線工程，讓九渠溝滯洪池調蓄白冷圳節餘水2.5萬噸，可作為大坑缺水地區水源，預計109年5月完工。

工程可重力輸水放流至大坑溪，補充大坑地區655公頃土地灌溉水源，並可保持大坑溪水源穩定，豪雨時也可作為九渠溝退水路線，兼具水資源和防洪效益。

根據103年台中市政府水利局提出之治水計畫，九渠溝流域之整治分為三個部分，包括：上游分洪、中游滯洪、下游瓶頸段打通，滯洪池的完工只是九渠溝地區治水第一步。

江啟臣說，希望台中市政府可以持續推動後續的水利工程，讓治水工作可以完整實踐，確保新社區民眾免於水患之苦。