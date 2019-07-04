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經綸實業有限公司捐贈救護車 中市衛生局感謝造福社會

2019-07-04 13:06聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市和平山區沒有住院醫療設施，主要由梨山衛生所提供醫療服務，配置3輛救護車，是台中市唯一有救護車協助轉診的衛生所。台中市衛生局今天說，梨山衛生所3輛救護車因老舊，去年陸續經熱心團體捐贈，汰換2輛，日前經綸公司捐贈1輛專業配備的救護車，補齊第3輛汰舊換新。

除了梨山衛生所3輛救護車需要汰換外，台中市消防局統計，台中市50個消防分隊救護車出勤頻繁、耗損高，常需要汰舊換新，全都是來自民間的愛心，今年獲捐6輛。救護車都配備有電動擔架床、俗稱「傻瓜電擊器」的自動體外心臟電擊去顫器（AED）、自動心肺復甦機，約5到6年依車況汰舊換新，一輛裝備完整救護車市價逾300萬元，還是有慈善團體或個人想捐，有的認為可以救命，也有的想回饋地方，指定地點，消防局救護車汰換情況、捐贈者意願安排。

衛生局副局長陳南松說，感謝企業熱心公益造福社會，汰換衛生所原本老舊的救護車，對於強化偏鄉地區急難救護能力，有顯著助益。

衛生局說明，和平區幅員廣闊，全區無住院醫療設施，主要由區內衛生所提供醫療服務，其中梨山衛生所設置24小時急診服務，提供梨山居民緊急醫療處置，並視需要派遣救護車協助民眾下山就醫，是台中市唯一有提供救護車送醫服務的衛生所。

衛生局表示，梨山衛生所救護車面臨老舊問題，車齡大多已超過10年，感謝經綸實業有限公司捐贈救護車1輛及相關救護器材裝備，讓衛生所可汰換老舊的救護車與救護器材，提升緊急救護品質。未來也將善用此救護車與器材，持續守護民眾健康。

經綸公司捐贈1輛專業配備的救護車，給梨山衛生所。圖／台中市衛生局提供
經綸公司捐贈1輛專業配備的救護車，給梨山衛生所。圖／台中市衛生局提供
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經綸公司捐贈1輛專業配備的救護車，給梨山衛生所。圖／台中市衛生局提供
經綸公司捐贈1輛專業配備的救護車，給梨山衛生所。圖／台中市衛生局提供
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衛生所救護車台中市

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