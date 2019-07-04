台中捷運綠線測試 車站音樂太大變噪音

2019-07-04 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中捷運綠線正進行連續7天的機電測試，捷運列車按照班表全天候行駛，台中市議員張耀中說，G10A文心森林公園站鄰近大新國小，捷運列車的到離站音樂很精準的傳達到中年級教室，成為校園教學的噪音。台中市捷運工程處表示，目前仍在測試中，將配合地方意見逐站調整。

昨天起台中捷運綠線進行連續測試，抬頭看捷運軌道或車站，就能看見電聯車奔馳運行。台中市捷運工程處長黃國書說，這次測試連續7天，從早上6點到晚上12點，按照尖離峰時段的班距發車，測試機電系統的穩定性。

南屯區大新國小家長會長葉俊麟說，從捷運開始測試後，大新國小緊鄰文心森林公園站，中年級教室很精準的聽見捷運離站音樂，尤其尖峰時段每2分鐘一班次，音樂不斷重複傳入校園中，等暑假結束後，將成為干擾教學的噪音。

張耀中說，未來捷運通車以後，尖峰時刻2分鐘一班，離峰班距約7-8分鐘，捷運沿線的大新國小、西屯區文華高中與北屯區四維國小，學生平均5分鐘得聽一次列車進站、離站音樂，影響老師授課教學，也影響孩子的專心程度。

張耀中說，根據「陸上運輸系統噪音管制標準」，文心森林公園和大新國小屬於第三類噪音管制區，噪音管制標準平均最大數值85分貝，日間標準約75分貝，目前捷運離站音樂高達90分貝，應該逐步調整。