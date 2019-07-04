清水警方暑假加強機動照相取締 上半年7191件超速開罰
台中市清水警分局今年暑假選定轄內幾處高易肇事路段，規畫「機動（移動）式測速照相」結合科技執法設備，取締違規，尤其是飆車等超速行為，今年上半年，清水警方就利用機動測速照相，取締7191件超速違規。
清水分局表示，傳統式臨路檢勤務，雖能有效防制青少年飆車，但警方常須以攔停的方式，將違規超速者攔下，除攔查不停者依「不服稽查取締」告發外，如以強制攔停或追車方式將超速者硬攔，常可能發生嚴重車禍，甚至波及無辜路人，警方今年暑假將加強規畫重要路段的移動式測照勤務，例如沙鹿地區的向上路六段長下坡、台灣大道沿線，清水區的中清路、臨港路以及梧棲區的港埠路等重要路段，因該路段路幅寬大又長陡，且常有大型車輛(聯結車、大貨車、大客車)出入，為保護假日民眾駕駛車輛行經該路段之交通安全，清水警方將以不定時、不定點的機動方式，拍照取締。
清水警方統計，108年1至6月迄今，科技執法設備「機動測照」共抓到7191人次駕駛車輛超速違規，還有駕駛在潮擁擠路段如沙鹿區台灣大道上以超過100公里的極速行駛，經常置其他用路人的生命、財產安全於不顧，如因此發生交通事故後果不堪設想，再加上超速車輛的高速行駛，警方難以攔停或追緝的方式攔停超速者，基此，善用科技性的執法設備有其必要性。
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