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村里長最接地氣 溪湖大竹里長何炳樺：是與彰縣府互動的平台

2019-07-03 21:33聯合報 記者何烱榮╱即時報導

溪湖鎮長黃瑞珠（右）上台恭賀溪湖鎮大竹里里長何炳樺，連任彰化縣村里長聯合服務總會...
溪湖鎮長黃瑞珠（右）上台恭賀溪湖鎮大竹里里長何炳樺，連任彰化縣村里長聯合服務總會總會長。記者何烱榮／攝影
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溪湖鎮大竹里里長何炳樺再度當選彰化縣村里長聯合服務總會總會長，2日晚上總會舉行第二屆總會長及理監事交接禮，縣長王惠美說，村里長是最接地氣的基層第一線公職人員，路最了解地方的問題與需求，希望總會結合村里長力量，與縣府一起打造美好、幸福的彰化；近年總會推動社區老人共餐服務有成，何炳樺爭取豐禾健康蔬果公司長期提供蔬果給長輩享用，讓她很感動與敬佩。

「全台許多縣市早有村里長聯合服務總會，但彰化縣是第一個立案的總會。」何炳樺說，5年前他當選里長後，在基層與里民互動，深深感覺彰化縣不但少子化，人口老人趨勢更嚴重，每個社區都有很多獨居長輩或白天只有一個人在家，所以4年前接任總會長後，積極在各社區推動老人共餐服務。

何炳樺說，彰化縣有589個村里，平時村里長在各角落為民服務，4年前全國村里長聯合服務總會總會長、台中市沙鹿區仁美里里長陳建良鼓勵他成立彰化縣總會，成為與彰化縣政府溝通的平台，他向很多村里長徵詢意見，獲得熱烈響應，總會很順利成立。

他說，四年來總會理監事聚會交換見，也經常反映地方建設需求給縣府，感謝王惠美在擔任立委期間對總會非常支持，她的立委服務團隊對總會的反映事項，都很快處理與回應，更感謝社會愛心企業和人士的相挺，提供實物和金錢的支援，讓總會運作順利，他銘記在心。

彰化縣豐禾健康蔬果公司董事長王彥森知道總會積極推動社區老人共餐服務，很阿殺力地承諾每星期二、五兩天免費提供蔬果給舉辦老人共餐的社區，並由執行長謝函蓉負責聯繫與執行，受到社區非長的肯定。何炳樺說，未來四年，他會繼續推，希望全縣村里和社區每能開辦老人共餐服務，讓長輩走出家門，到社區活動中心互動，老年生活更有活力、快樂。

第二屆總會長及理監事交接典禮，在員林市皇潮鼎宴會館舉行，全縣村里長幾乎都到場，鹿港護聖宮媽祖廟主委林肇睢提供8百多個精美的玻璃杯子、台中市銘人堂也提供800顆手工麻薯送給來賓。

參加典禮的企業和來賓很多，包括2個全國村里長聯合服務總會總會長陳建良、楊鑫坤，還有林麗蟬和柯呈枋立委、中華民國農會理事長蕭景田、台灣觀光旅遊聯盟總會長吳敏（知名藝人鳥來嬤）、中華大家功德會創會理事長劉啓仲、金榮鞋業事業群董事長楊金裕、丞蒲實業公司董事長楊承蒲、保利加公司董事長蕭有發、.怡心工業公司董事長黃朝林、豐禾健康蔬果公司董事長王彥森、立委參選人謝衣鳳和張瀚天、溪湖鎮長黃瑞珠、二林鎮長蔡詩傑、國民黨彰化縣黨部主委張曼莉等。

溪湖鎮大竹里里長何柄樺（右）連任彰化縣村里長聯合服務總會總會長，縣長王惠美（中）...
溪湖鎮大竹里里長何柄樺（右）連任彰化縣村里長聯合服務總會總會長，縣長王惠美（中）、知名電視藝人鳥來嬤在交接典禮與他合照。記者何烱榮／攝影
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中華民國理事長蕭景田（左）恭賀何炳樺，連任彰化縣村里長聯合服務總會總會長。記者何...
中華民國理事長蕭景田（左）恭賀何炳樺，連任彰化縣村里長聯合服務總會總會長。記者何烱榮／攝影
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彰化縣長王惠美（右2）陪同何炳樺（後排左1），逐桌向參加交接典禮的來賓敬酒致意。...
彰化縣長王惠美（右2）陪同何炳樺（後排左1），逐桌向參加交接典禮的來賓敬酒致意。記者何烱榮／攝影
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溪湖鎮大竹里里長何柄樺（右）連任彰化縣村里長聯合服務總會總會長，縣長王惠美頒贈聘...
溪湖鎮大竹里里長何柄樺（右）連任彰化縣村里長聯合服務總會總會長，縣長王惠美頒贈聘書給他。記者何烱榮／攝影
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國民黨彰化縣黨部主委張曼莉（左）贈送賀匾給何炳樺。記者何烱榮／攝影
國民黨彰化縣黨部主委張曼莉（左）贈送賀匾給何炳樺。記者何烱榮／攝影
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彰化縣村里長聯合服務總會總會第二屆總會長何炳樺（前排右7）和全體理監事，與縣長王...
彰化縣村里長聯合服務總會總會第二屆總會長何炳樺（前排右7）和全體理監事，與縣長王惠美等人大合照。記者何烱榮／攝影
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