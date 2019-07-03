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報名要快！彰化縣府補助女性領導人、少年頭家培訓班

2019-07-03 20:36聯合報 記者劉明岩╱即時報導

由彰化縣工商發展投資策進會委託國立彰化師範大學開辦的2019年「巾幗學苑-女性領...
由彰化縣工商發展投資策進會委託國立彰化師範大學開辦的2019年「巾幗學苑-女性領導人菁英培訓班」、「少年頭家養成學院—企業二代菁英培訓班」二班課程，即將招生，縣長王惠美（右4）籲請有興趣的民眾踴躍報名。記者劉明岩／攝影
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由彰化縣工商發展投資策進會委託國立彰化師範大學開辦的2019年「巾幗學苑-女性領導人菁英培訓班」、「少年頭家養成學院—企業二代菁英培訓班」二班課程，即將招生，每班各僅招收40名，開課時間分別為8月及10月，要報名得加快腳步。

縣府今天舉辦招生記者會，還特別邀請到2017年少年頭家養成學院結業，今年即將在該校碩士班畢業的黃俊鴻(富田製藥)、鄭芸芷(大慶通運)到場，由縣長王惠美縣長及彰師大副校長陳明飛共同為這兩位企業二代撥穗。

王惠美感謝彰師大承辦工策會所辦理的這兩課程，強調讓年輕世代能接上時代的脈動是很重要的，今年比較特別的是沒有年齡限制，只要是專科以上學歷畢業，為女性創業者、企業主管、配偶或二代者都可以來報名，相信會有不一樣的收穫，也能讓企業不斷地向上提升發展，視野更加廣闊。

彰化師範大學副校長陳明飛表示，彰化縣約有1萬7000家中小企業，縣府規劃一些創新的作為，像未來工業4.0、人工智慧等，這部分彰師大有很堅強的團隊可以來協助，好好把這兩個熱門的培訓班辦起來，有興趣的民眾一定不要向隅。

彰化縣工商發展投資策進會總幹事陳柏村表示，企業菁英培訓課程原價18000元的碩士學分課程，費用僅負擔6000元，其餘由彰化工策會與承辦學校共同分攤，透過54小時專業且多樣化的系列課程，培養領導人強化多元視野及決策能力，學員們更可藉著此培訓平台進行產業連結，進一步共享資源與創造產業發展的更多可能性。

國立彰化師範大學進修學院長吳明政說，只要完成這整個課程之後，可以給學員創新管理這門課的3學分，如果進入彰師大就讀碩士班也可以抵免這3學分，歡迎大家趕快加入團隊。

本屆「巾幗學苑」、「少年頭家養成學院」每班僅招收40名，符合資格的學員依規定結訓後，將取得彰化師大「創新管理」碩士3學分證書，未來就讀碩士在職專班得依系所規定辦理學分抵免，即日起可至國立彰化師範大學進修學院網站報名（http://cee.ncue.edu.tw/）。

由彰化縣工商發展投資策進會委託國立彰化師範大學開辦的2019年「巾幗學苑-女性領...
由彰化縣工商發展投資策進會委託國立彰化師範大學開辦的2019年「巾幗學苑-女性領導人菁英培訓班」、「少年頭家養成學院—企業二代菁英培訓班」二班課程即將招生，縣長王惠美（右2）等人揭橥主題。記者劉明岩／攝影
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彰化縣長王惠美（右2)為鄭芸芷、彰師大副校長陳明飛（左1）為黃俊鴻撥穗。記者劉明...
彰化縣長王惠美（右2)為鄭芸芷、彰師大副校長陳明飛（左1）為黃俊鴻撥穗。記者劉明岩／攝影
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由彰化縣工商發展投資策進會委託國立彰化師範大學開辦的2019年「巾幗學苑-女性領...
由彰化縣工商發展投資策進會委託國立彰化師範大學開辦的2019年「巾幗學苑-女性領導人菁英培訓班」、「少年頭家養成學院—企業二代菁英培訓班」二班課程即將招生，縣長王惠美（右2）欣賞傳統餅行手藝。記者劉明岩／攝影
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王惠美

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