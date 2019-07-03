部落遷村山下就業難 居民只能涉險返鄉種菜

2019-07-03 19:32 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣仁愛鄉翠華村翠巒部落和發祥村瑞岩部落遷村有譜，居民期待，但永久屋居住難永久，過去成功遷村入住南投市「神木社區」的信義鄉神木村居民，雖移往市區重建家園，但生存不易，不少居民為務農謀生，只能信義、南投兩地跑。

而信義鄉神木村早年屢遭土石流侵襲，10年前遭莫拉克颱風重創後，上百戶遷村入住南投市「神木社區」永久屋，屋舍不僅都是獨棟建築，也各有造景和停車位，整體造型整齊劃一，還有球場、活動中心，感覺與坊間的高級別墅社區無異。

「屋舍很美，但『歹賺呷』。」走入神木社區，上百棟建築有逾半大門深鎖，不少屋舍內雖有民生用品，但屋旁草木雜亂叢生，看起來久未整理，李姓住戶說，山下工作難尋，還是山上種菜好賺，所以大半住戶冒險回村子耕種，雨季才下山。

年逾六旬的陳姓居民說，山下雖有永久屋可住，但務農利潤遠不及，因高山蔬果產季與山下錯開，品質和價格好，氣溫較低，病蟲害也少，大家也習慣在山上生活，因此多數時間還是住山上，有豪雨特報再提早收工下山，只是仍有安全疑慮。