終於有蛋了！台中巨蛋111年動工 比「迷你蛋」大14倍

2019-07-03 18:44 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中市運動局長李昱叡（中）表示，「台中巨蛋體育館」預定111年動工興建，地點在十四期重劃區，有多樣國際標準賽事場地、1.5萬個觀眾席，未來也能辦演唱會。記者喻文玟／攝影 分享 facebook 「台中巨蛋體育館」終於有譜了！運動局長李昱叡今天表示，巨蛋確定遷址回到前市長胡志強時期選址的14期重劃區，總建設經費65億元，目前打算台中自籌、自建，也會爭取中央支持。

台中市議會定期會已通過同意先行匡列巨蛋體育館預算，並分年編列，108年先追加預算1300萬元，開始進行推動，預計民國111年動工、115年完工、116年正式營運。

台中巨蛋體育館在2屆市長選舉都是話題政見，前市長林佳龍上任後，把地點改在崇德路、松竹路口，因設計觀眾席可容納1.5萬人，引起討論恐造成交通問題。

盧秀燕上任後決定把「台中巨蛋」再搬回14期重劃區。運動局長李昱叡說，地點鄰近同榮段社會住宅，基地面積6.9公頃，可容納1.5萬人；目前洲際棒球場旁的「迷你蛋」3000個座位、基地面積約1500坪，巨蛋佔地面積約是迷你蛋的14倍。

台中市目前財政拮据，不過，巨蛋仍決定編列65億元「自建」。李昱叡說，107年前的規畫是BOT案，據了解沒有向中央爭取經費；盧市長決定「自建」是以OT方式營運，未來再由廠商管理、營運，市府可收租金。

台中市議會定期會剛結束，運動局先框列4.9億元規畫設計監造建造及專案管理預算，今年先通過1300萬元可進行發包，其餘逐年編列，預定民國111年動工，李昱叡指出，在110年就會編列建造經費。

「市民對於台中巨蛋，期盼很久！」李昱叡說，市長盧秀燕任期內一定動工，空間規畫都是國際標準的比賽場地，包括籃球、排球、羽球、五人制足球、跆拳道、柔道等，能辦體育賽事、大型展演、演唱會，預定地交通方便，離高鐵、台鐵、台中機場三大轉運節點車程在15分鐘內。