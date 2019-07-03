親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

直播╱國民黨最後一場國政發表會 5天王做足準備論經濟

空姐只會端盤子？你看過這些對長榮罷工的留言嗎？

終於有蛋了！台中巨蛋111年動工 比「迷你蛋」大14倍

2019-07-03 18:44聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中市運動局長李昱叡（中）表示，「台中巨蛋體育館」預定111年動工興建，地點在十...
台中市運動局長李昱叡（中）表示，「台中巨蛋體育館」預定111年動工興建，地點在十四期重劃區，有多樣國際標準賽事場地、1.5萬個觀眾席，未來也能辦演唱會。記者喻文玟／攝影
分享
「台中巨蛋體育館」終於有譜了！運動局長李昱叡今天表示，巨蛋確定遷址回到前市長胡志強時期選址的14期重劃區，總建設經費65億元，目前打算台中自籌、自建，也會爭取中央支持。

台中市議會定期會已通過同意先行匡列巨蛋體育館預算，並分年編列，108年先追加預算1300萬元，開始進行推動，預計民國111年動工、115年完工、116年正式營運。

台中巨蛋體育館在2屆市長選舉都是話題政見，前市長林佳龍上任後，把地點改在崇德路、松竹路口，因設計觀眾席可容納1.5萬人，引起討論恐造成交通問題。

盧秀燕上任後決定把「台中巨蛋」再搬回14期重劃區。運動局長李昱叡說，地點鄰近同榮段社會住宅，基地面積6.9公頃，可容納1.5萬人；目前洲際棒球場旁的「迷你蛋」3000個座位、基地面積約1500坪，巨蛋佔地面積約是迷你蛋的14倍。

台中市目前財政拮据，不過，巨蛋仍決定編列65億元「自建」。李昱叡說，107年前的規畫是BOT案，據了解沒有向中央爭取經費；盧市長決定「自建」是以OT方式營運，未來再由廠商管理、營運，市府可收租金。

台中市議會定期會剛結束，運動局先框列4.9億元規畫設計監造建造及專案管理預算，今年先通過1300萬元可進行發包，其餘逐年編列，預定民國111年動工，李昱叡指出，在110年就會編列建造經費。

「市民對於台中巨蛋，期盼很久！」李昱叡說，市長盧秀燕任期內一定動工，空間規畫都是國際標準的比賽場地，包括籃球、排球、羽球、五人制足球、跆拳道、柔道等，能辦體育賽事、大型展演、演唱會，預定地交通方便，離高鐵、台鐵、台中機場三大轉運節點車程在15分鐘內。

李昱叡表示，明年會啟動OT廠商標案，未來使用仍以市府、市民第一優先，會與廠商在契約中寫清楚，下一步等規劃設計、建築量體雛形確定後，再公布「巨蛋意象」。

「台中巨蛋體育館」自建預算65億元，位於十四期重劃區、鄰近同榮段社會住宅，近74...
「台中巨蛋體育館」自建預算65億元，位於十四期重劃區、鄰近同榮段社會住宅，近74號快速道路、國道大雅交流道，15分鐘車程可至機場、高鐵、火車站交通節點。圖／台中市運動局提供
分享
「台中巨蛋體育館」自建預算65億元，位於十四期重劃區、鄰近同榮段社會住宅，近74...
「台中巨蛋體育館」自建預算65億元，位於十四期重劃區、鄰近同榮段社會住宅，近74號快速道路、國道大雅交流道，15分鐘車程可至機場、高鐵、火車站交通節點。圖／台中市運動局提供
分享

體育台中市

相關新聞

糟透了！大城鄉空汙雙破表 彰縣環局：濁水溪揚塵造成

2019-07-03 17:03

部落遷村山下就業難 居民只能涉險返鄉種菜

2019-07-03 19:32

今年軟秈搶種造成崩盤 彰化縣4大糧商進場收購護盤

2019-07-03 18:43

翠巒、瑞岩部落遷建埔里有譜 居民期待

2019-07-03 18:10

南投「母女樹」染病 樹醫治療發現非親生

2019-07-03 17:36

中市府花百萬寄通知挨批 社會局：體恤長輩放大字體

2019-07-03 17:06

模擬營運班表 台中捷運綠線列車實際上路測試

2019-07-03 11:33

陸委會限制 「兩湖論壇」禁入校園 林明溱斥刁難

2019-07-03 11:14

彰化鼓勵加入偵查佐 常辦大案優先升小隊長

2019-07-03 00:05

黑翅鳶滅鼠害 霧峰設棲架擴辦

2019-07-02 23:40

彰醫LINE教減重 企業、科大邀開班

2019-07-02 23:15

中市大砍中火生煤量 空汙管制7個月

2019-07-02 22:55

中市校長「不適任」回任教師 民代轟處置過程輕率粗糙

2019-07-02 19:14

愈夜愈好拍！鹿港小鎮上千盞燈籠高掛 展期延到7月14日

2019-07-02 17:13

台中捷運再招募152人 薪資36K至65K

2019-07-02 17:12

扯！中潭公路逢豪雨就成水塘 淹水10多年地方喊苦

2019-07-02 15:28

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

大鵬灣BOT廠商不玩了 結束和鵬管處15年夥伴關係

2019-07-02 23:20

趕快儲水！桃園、龜山4萬戶後天停水10小時

2019-07-03 10:42

高雄大八飯店無預警停業 旗下餐飲集團餐券恐失效？

2019-07-02 21:44

拉警報！大鵬灣公司提出終止合約 鵬管處：持續協商中

2019-07-02 23:10

新北環狀線一期完工 侯友宜：可望提前通車

2019-07-03 13:15

趕快儲水！新豐、湖口這8村 明晚起到5日將停水6小時

2019-07-03 11:42

環狀線中和站將做14樓商辦 還有連通道接商場

2019-07-03 11:55

影／龍潭自由街暴雨水淹及膝 住戶一樓家當泡水

2019-07-03 15:06

基隆大武崙凌晨多處積淹水武崙溪暴漲 住戶：一夜難眠

2019-07-03 09:38

台東捕獲500公斤白皮旗 民眾：大「旗」蹟

2019-07-03 11:56

半年來施政最滿意處？韓國瑜：高雄城市亮度被看見

2019-07-03 11:14

天雨路滑台78線3起事故 警車也自撞所幸無人傷亡

2019-07-03 11:27

嘉義豪大雨平地出現「一線天」奇景 攝影師拍錄驚呼

2019-07-03 17:01

影／來宜蘭不是來塞車的 童玩夏令營從山玩到田玩到海

2019-07-03 13:29

花蓮青年住宅銷近5成 縣府再通知千名備取戶下訂

2019-07-03 14:17

模擬營運班表 台中捷運綠線列車實際上路測試

2019-07-03 11:33

高雄大八飯店突宣布停業 勞工局：尚未接獲資遣通報

2019-07-02 21:21

影／暴雨襲擊 平鎮警分局長冒雨涉水親拉封鎖線

2019-07-02 21:01

北市議員質疑大雨天黑為何不開路燈？台電：會改善

2019-07-02 21:24

夏天芒果盛產期 拍賣員教你挑芒果

2019-07-03 11:27

離大陸僅4.4公里 大二膽派出所啟用

2019-07-03 00:32

和平島大地音樂祭周未登場 粉絲團按讚免費入園

2019-07-03 11:27

不用自己開山路 上太平山上避暑 7月15日專車首發

2019-07-03 12:18

停車好難！屏縣府提解方 停車熱點收費計次改計時

2019-07-03 16:28

大鵬灣BOT廠商宣布結束營業 鵬管處：進入仲裁盼挽回

2019-07-03 14:29

大八飯店停業 待投資者接手

2019-07-02 23:41

影／新北環狀線彎角處噪音大 侯友宜：八月底前改善

2019-07-03 12:56

汐止秀山路段邊坡又坍 搶修預計今晚6點單線通車

2019-07-03 11:27

彰化鼓勵加入偵查佐 常辦大案優先升小隊長

2019-07-03 00:05

終於有蛋了！台中巨蛋111年動工 比「迷你蛋」大14倍

2019-07-03 18:44

弟從警7天殉職 兄大學畢業考上警專 完成弟弟遺願

2019-07-02 22:16

基隆武崙溪險溢堤居民質疑整治成效 市府：瞬間大雨

2019-07-03 16:22

作夢都會夢見韓國瑜！李佳芬探視屏東公益阿嬤林英美

2019-07-03 19:12

吳鳳紀念園區BOT解約荒廢 嘉縣議員憂變治安死角

2019-07-03 14:44

影╱公民割草申請駁二遭拒 高市府：規矩「前朝」明訂

2019-07-03 17:20

大膽島觀光夯 文創酒、紀念T每月賣100萬元

2019-07-03 00:36

台東獼猴撒野農民惱 吊死猴不人道卻最有用

2019-07-03 17:01

鶯歌大雨積水 一列火車退回桃園

2019-07-03 00:22

新北第二選區立委 藍推黃桂蘭參選

2019-07-02 23:26

桃園拉拉山水蜜桃大減產 農民憂不夠賣

2019-07-03 15:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top