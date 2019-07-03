親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

直播╱國民黨最後一場國政發表會 5天王做足準備論經濟

空姐只會端盤子？你看過這些對長榮罷工的留言嗎？

今年軟秈搶種造成崩盤 彰化縣4大糧商進場收購護盤

2019-07-03 18:43聯合報 記者何烱榮╱即時報導

隨市場價格波動，出現稻金稻土的變化。去年秈糯收購價低，有不少農民改種軟秈，彰化縣今年軟秈面積暴增7百多公頃，協力糧商收購意願不高，造成軟秈「崩盤」；農糧署中區分署緊急協調縣內4大糧商進場，副分署長饒美菊今天說，希望軟秈收購價格能支撐在每百台斤750元。

饒美菊說，4大糧商是竹塘鄉億東（三好米）公司在鹿港鎮頂草路、埤頭鄉聯米（中興米）公司在秀水鄉馬鳴路設點收購，花壇鄉長期收購秈稻的金連春、正益公司，也答應增加軟秈收購量，希望能穩住軟秈價格。

農糧署去年統計，全台軟秈種植面積共6737公頃、秈糯4898公頃，彰化縣軟秈3943公頃，秈糯2127公頃，彰化縣是台灣秈稻主要產地。饒美菊說，今年根據育苗推估，全台有9百多公頃原本種植秈糯的農田，今年改種軟秈，其中彰化縣占7百多公頃。

饒美菊說，去年一期秈糯收購價格曾創850元低價，最後平均價格是910元，而軟秈平均價是940元，不少秈糯農民今年搶種軟秈，軟秈產量暴增，加上早收的品質不穩，糧商收購意願低，軟秈收購價格一度跌到710元，讓農民叫苦。

秈糯以鹿港、福興和埔鹽為主，收成比秀水、花壇、大村的軟秈晚一星期多，隨著2種秈稻的面積版塊變化，秈糯因種植面積銳減，今年「鹹魚翻身」，中區農糧分署推估秈糯每百公斤濕穀可能在960元至1017元間。

去年稻作大豐收，農會和糧商的存庫仍多，日前秀水鄉軟秈農民向鄉農會反映，問了多家協力糧商不願收購，願收購的糧商開出的價格只有710元。縣長王惠美和立委柯呈枋曾到秀水關心糧價，王惠美建議農委會再增加餘糧收購量，不要讓農民做白工。

饒美菊說，軟秈就是台中10號長秈，是食用米，秈糯是製作粽子、碗粿、米粉、肉圓等加工米，都屬小眾稻米，如今出現7百多公頃面積的移動，讓收購價格變化很大。加上種秈稻的農民申報繳公糧是少數，當糧商不願收購或價格太低時，變得很棘手。

「中區分署會向農糧署反映，農民希望再增加餘糧收購的心聲。」饒美菊說，希望未來農民要事先申報公糧，或與申請直接給付，在市場價格低的時候，才能獲得基本收益的保障；最好與糧商契作，不要一味追求市場價格變動，抱著「賭」的心理，自行決定種什麼品種的稻子而無法收拾。。

在農糧署中區分署協調下，億東（三好米）公司進場收購一期稻軟秈濕穀。照片／中區農糧...
在農糧署中區分署協調下，億東（三好米）公司進場收購一期稻軟秈濕穀。照片／中區農糧分署提供
分享
在農糧署中區分署協調下，聯米（中興米）公司進場收購一期稻軟秈濕穀。照片／中區農糧...
在農糧署中區分署協調下，聯米（中興米）公司進場收購一期稻軟秈濕穀。照片／中區農糧分署提供
分享

農民農糧署

相關新聞

終於有蛋了！台中巨蛋111年動工 比「迷你蛋」大14倍

2019-07-03 18:44

糟透了！大城鄉空汙雙破表 彰縣環局：濁水溪揚塵造成

2019-07-03 17:03

部落遷村山下就業難 居民只能涉險返鄉種菜

2019-07-03 19:32

翠巒、瑞岩部落遷建埔里有譜 居民期待

2019-07-03 18:10

南投「母女樹」染病 樹醫治療發現非親生

2019-07-03 17:36

中市府花百萬寄通知挨批 社會局：體恤長輩放大字體

2019-07-03 17:06

模擬營運班表 台中捷運綠線列車實際上路測試

2019-07-03 11:33

陸委會限制 「兩湖論壇」禁入校園 林明溱斥刁難

2019-07-03 11:14

彰化鼓勵加入偵查佐 常辦大案優先升小隊長

2019-07-03 00:05

黑翅鳶滅鼠害 霧峰設棲架擴辦

2019-07-02 23:40

彰醫LINE教減重 企業、科大邀開班

2019-07-02 23:15

中市大砍中火生煤量 空汙管制7個月

2019-07-02 22:55

中市校長「不適任」回任教師 民代轟處置過程輕率粗糙

2019-07-02 19:14

愈夜愈好拍！鹿港小鎮上千盞燈籠高掛 展期延到7月14日

2019-07-02 17:13

台中捷運再招募152人 薪資36K至65K

2019-07-02 17:12

扯！中潭公路逢豪雨就成水塘 淹水10多年地方喊苦

2019-07-02 15:28

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

大鵬灣BOT廠商不玩了 結束和鵬管處15年夥伴關係

2019-07-02 23:20

趕快儲水！桃園、龜山4萬戶後天停水10小時

2019-07-03 10:42

高雄大八飯店無預警停業 旗下餐飲集團餐券恐失效？

2019-07-02 21:44

拉警報！大鵬灣公司提出終止合約 鵬管處：持續協商中

2019-07-02 23:10

新北環狀線一期完工 侯友宜：可望提前通車

2019-07-03 13:15

趕快儲水！新豐、湖口這8村 明晚起到5日將停水6小時

2019-07-03 11:42

環狀線中和站將做14樓商辦 還有連通道接商場

2019-07-03 11:55

影／龍潭自由街暴雨水淹及膝 住戶一樓家當泡水

2019-07-03 15:06

基隆大武崙凌晨多處積淹水武崙溪暴漲 住戶：一夜難眠

2019-07-03 09:38

台東捕獲500公斤白皮旗 民眾：大「旗」蹟

2019-07-03 11:56

半年來施政最滿意處？韓國瑜：高雄城市亮度被看見

2019-07-03 11:14

天雨路滑台78線3起事故 警車也自撞所幸無人傷亡

2019-07-03 11:27

嘉義豪大雨平地出現「一線天」奇景 攝影師拍錄驚呼

2019-07-03 17:01

影／來宜蘭不是來塞車的 童玩夏令營從山玩到田玩到海

2019-07-03 13:29

花蓮青年住宅銷近5成 縣府再通知千名備取戶下訂

2019-07-03 14:17

模擬營運班表 台中捷運綠線列車實際上路測試

2019-07-03 11:33

高雄大八飯店突宣布停業 勞工局：尚未接獲資遣通報

2019-07-02 21:21

影／暴雨襲擊 平鎮警分局長冒雨涉水親拉封鎖線

2019-07-02 21:01

北市議員質疑大雨天黑為何不開路燈？台電：會改善

2019-07-02 21:24

夏天芒果盛產期 拍賣員教你挑芒果

2019-07-03 11:27

離大陸僅4.4公里 大二膽派出所啟用

2019-07-03 00:32

和平島大地音樂祭周未登場 粉絲團按讚免費入園

2019-07-03 11:27

不用自己開山路 上太平山上避暑 7月15日專車首發

2019-07-03 12:18

停車好難！屏縣府提解方 停車熱點收費計次改計時

2019-07-03 16:28

大鵬灣BOT廠商宣布結束營業 鵬管處：進入仲裁盼挽回

2019-07-03 14:29

大八飯店停業 待投資者接手

2019-07-02 23:41

影／新北環狀線彎角處噪音大 侯友宜：八月底前改善

2019-07-03 12:56

汐止秀山路段邊坡又坍 搶修預計今晚6點單線通車

2019-07-03 11:27

彰化鼓勵加入偵查佐 常辦大案優先升小隊長

2019-07-03 00:05

終於有蛋了！台中巨蛋111年動工 比「迷你蛋」大14倍

2019-07-03 18:44

弟從警7天殉職 兄大學畢業考上警專 完成弟弟遺願

2019-07-02 22:16

基隆武崙溪險溢堤居民質疑整治成效 市府：瞬間大雨

2019-07-03 16:22

作夢都會夢見韓國瑜！李佳芬探視屏東公益阿嬤林英美

2019-07-03 19:12

吳鳳紀念園區BOT解約荒廢 嘉縣議員憂變治安死角

2019-07-03 14:44

影╱公民割草申請駁二遭拒 高市府：規矩「前朝」明訂

2019-07-03 17:20

大膽島觀光夯 文創酒、紀念T每月賣100萬元

2019-07-03 00:36

台東獼猴撒野農民惱 吊死猴不人道卻最有用

2019-07-03 17:01

鶯歌大雨積水 一列火車退回桃園

2019-07-03 00:22

新北第二選區立委 藍推黃桂蘭參選

2019-07-02 23:26

桃園拉拉山水蜜桃大減產 農民憂不夠賣

2019-07-03 15:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top