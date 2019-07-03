今年軟秈搶種造成崩盤 彰化縣4大糧商進場收購護盤

2019-07-03 18:43 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



隨市場價格波動，出現稻金稻土的變化。去年秈糯收購價低，有不少農民改種軟秈，彰化縣今年軟秈面積暴增7百多公頃，協力糧商收購意願不高，造成軟秈「崩盤」；農糧署中區分署緊急協調縣內4大糧商進場，副分署長饒美菊今天說，希望軟秈收購價格能支撐在每百台斤750元。

饒美菊說，4大糧商是竹塘鄉億東（三好米）公司在鹿港鎮頂草路、埤頭鄉聯米（中興米）公司在秀水鄉馬鳴路設點收購，花壇鄉長期收購秈稻的金連春、正益公司，也答應增加軟秈收購量，希望能穩住軟秈價格。

農糧署去年統計，全台軟秈種植面積共6737公頃、秈糯4898公頃，彰化縣軟秈3943公頃，秈糯2127公頃，彰化縣是台灣秈稻主要產地。饒美菊說，今年根據育苗推估，全台有9百多公頃原本種植秈糯的農田，今年改種軟秈，其中彰化縣占7百多公頃。

饒美菊說，去年一期秈糯收購價格曾創850元低價，最後平均價格是910元，而軟秈平均價是940元，不少秈糯農民今年搶種軟秈，軟秈產量暴增，加上早收的品質不穩，糧商收購意願低，軟秈收購價格一度跌到710元，讓農民叫苦。

秈糯以鹿港、福興和埔鹽為主，收成比秀水、花壇、大村的軟秈晚一星期多，隨著2種秈稻的面積版塊變化，秈糯因種植面積銳減，今年「鹹魚翻身」，中區農糧分署推估秈糯每百公斤濕穀可能在960元至1017元間。

去年稻作大豐收，農會和糧商的存庫仍多，日前秀水鄉軟秈農民向鄉農會反映，問了多家協力糧商不願收購，願收購的糧商開出的價格只有710元。縣長王惠美和立委柯呈枋曾到秀水關心糧價，王惠美建議農委會再增加餘糧收購量，不要讓農民做白工。

饒美菊說，軟秈就是台中10號長秈，是食用米，秈糯是製作粽子、碗粿、米粉、肉圓等加工米，都屬小眾稻米，如今出現7百多公頃面積的移動，讓收購價格變化很大。加上種秈稻的農民申報繳公糧是少數，當糧商不願收購或價格太低時，變得很棘手。