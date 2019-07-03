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翠巒、瑞岩部落遷建埔里有譜 居民期待

2019-07-03 18:10聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣仁愛鄉翠華村翠巒部落和發祥村瑞岩部落921大地震災後面臨地層滑動威脅，且投89線力行產業道路路況險惡，經評估不宜居住，縣府今會勘考量遷建至埔里鎮珠格里溪南段興建永久屋，部落居民開心大表贊同。

縣府原民局指出，仁愛翠華村和發祥村出入全靠投89線，該道路遇雨就坍方，聯外交通大不易，安全上也很有疑慮，921災後更評估發現地質有潛在滑動危險，沿線部落面臨地層滑動威脅，已不適宜居住，先行規畫瑞岩和翠巒部落遷村案。

而瑞岩部落8年前完成首次遷村，但因腹地不足仍有32戶未遷建；翠巒部落23年前則已遷村過1次，但因地層滑動，近年部落兩側遭野溪邊溝沖刷，且周邊水土保持不佳，經評估，居住恐有危險，只得再次遷村，由縣府尋覓永久屋興建地。

縣長林明溱說，兩部落遷村案至少歷經4年覓地，找到埔里分局交通小隊後方、溪南段922地號等4筆土地，廣達2公頃土地為國產署所有，目前為特定農業區農牧用地，待縣府變更地目及租用後，將由慈濟慈善事業基金會協助興建永久屋。

對於遷居埔里，翠巒、瑞岩部落居民都大表贊同，翠華村長高政光說，過去颱風豪雨來臨時，村民就算躲教會或學校，也都是在地層滑動區，安全一樣沒保障，因此能在山下有避難屋舍很重要，而遷建地鄰近埔里市區，村民們滿意又期待。

但高也提到，此次遷村僅針對翠巒和部份瑞岩部落居民，但翠華村區上半部的馬力觀部落約20戶同樣遭受地層滑動威脅，而盼同步遷建；對此，原民局長史強則說，本次遷村仍優先考量翠巒、瑞岩部落，後視屋舍狀況再納入其他危險聚落。

南投縣仁愛鄉翠華村翠巒部落和發祥村瑞岩部落遷村案，縣府今會勘，可望遷建至埔里分局...
南投縣仁愛鄉翠華村翠巒部落和發祥村瑞岩部落遷村案，縣府今會勘，可望遷建至埔里分局交通隊後空地。記者賴香珊／攝影
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南投縣仁愛鄉翠華村翠巒部落和發祥村瑞岩部落遷村案，縣府今會勘，可望遷建至埔里分局...
南投縣仁愛鄉翠華村翠巒部落和發祥村瑞岩部落遷村案，縣府今會勘，可望遷建至埔里分局交通隊後空地。記者賴香珊／攝影
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南投縣仁愛鄉翠華村翠巒部落和發祥村瑞岩部落遷村案，縣長林明溱（左）今會勘埔里分局...
南投縣仁愛鄉翠華村翠巒部落和發祥村瑞岩部落遷村案，縣長林明溱（左）今會勘埔里分局交通隊後空地。記者賴香珊／攝影
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埔里災後921大地震

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