兩湖論壇南投登場 聚焦民宿觀光交流

2019-07-03 17:50 中央社 南投縣3日電



第11屆「兩湖論壇」今天在南投縣登場，今年論壇主題以兩地民宿產業發展為主軸，交流文化、環保、民宿、跨境電子商務等合作機會。

第11屆日月潭與西湖「兩湖論壇」由南投縣政府主辦，今天在日月潭晶園休閒渡假村展開，南投縣長林明溱、中國大陸浙江省杭州市副市長陳國妹共同主持開幕式，會中聚焦民宿產業發展，探討及交流有關民宿、文化、環保、跨境電商等合作機會。

林明溱指出，南投縣與杭州市有多年深厚友誼，「兩湖論壇」由南投縣、杭州市輪流舉辦，透過此溝通平台全力推動雙邊教育、文化、藝術、農業、衛生、環保、觀光、民宿、文創等各領域的實質交流，建立民間合作平台，可說是兩岸城市交流最佳典範，盼創造雙贏互利。

陳國妹表示，「兩湖論壇」本著「兩岸一家親」基礎，進行「親上親」的城市交流，希望雙方繼續加強合作，共創雙贏，在經濟上成為共同打拚的好夥伴，為兩岸青年增加就業機會，謀求更好生活。

杭州、南投兩地民宿產業發展及合作論壇首先登場，除簡介兩地民宿發展概況，並在既有產業基礎尋求合作發展機會；下午進行分組論壇，以文化、環保、民宿、跨境電子商務交流四大議題，邀兩地相關官員、專家學者、民間業者共同研討與分享經驗。