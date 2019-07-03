親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

考生看過來！ 108大學指考預估五標出爐

雙宋婚變時間點曝光 宋仲基遭爆3大食言鐵證

南投「母女樹」染病 樹醫治療發現非親生

2019-07-03 17:36聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投市八卦山知名的「母女樹」，最近母樹因蟲害導致枝條枯死、樹幹腐朽，居民向福田樹醫求助，樹醫將腐朽部位清除，並碳化、殺菌，讓母樹恢復生機，同時也發現「母女樹」非親生，女樹而是台灣原生種「杜英」，但形同母親呵護女兒，仍受到民眾喜愛。

南投市鳳山里長藍豐文說，這棵老樹所在地為私人土地，地主有心維護老樹的健康，里辦公室也曾籌資重新修補外牆，並且請南投國中學生協助彩繪，尤其大小兩棵樹長在一起，如同媽媽照顧女兒，讓母女樹成了當地居民共同回憶。

不過，最近發現老樹疑似感染病蟲害，樹冠枝條已出現枯死枝條，且因木材腐朽菌感染導致多處樹洞，居民相當擔心，因此請福田樹醫協助治療。

基金會執行長邱慧珠說，這棵老樟是南投縣政府列管編號6號的珍貴老樹，樹齡有300餘年。樹胸徑達2.8公尺，須要5、6人才能環抱。樹冠面積500平方公尺，遠看高大壯闊、蔥蘢繁茂。經過診療，老樟樹除了有白蟻外，還感染腐朽菌，造成枯死枝條，根部感染情況更嚴重，如果繼續惡化，可能樹根腐爛，最後倒塌。

福田樹醫團隊為老樹進行修剪不良枝條，並以機器輔助鬆土，增加排水及透氣，避免樹木根系長期因土壤夯實，造成生長不良引起樹勢衰敗。另外將腐朽部清除處理後，進行碳化及殺菌，讓老樹恢復生機。

樹醫也發現，母女樹並非親生，母樹旁的其實是台灣原生種杜英，但是小樹依偎著大樹，樣似媽媽呵護著女兒，仍讓人感到溫馨。

邱慧珠說，母女樹所在地舊名「樟普寮」，早期曾有大片樟樹林，後因開發土地幾乎砍伐殆盡，更顯得老樹的珍貴。投139線道沿線有許多珍貴老樹各有特色，也記錄著居民與老樹的歷史。

南投市八卦山母女樹因為染病，樹醫師進行碳化及殺菌，讓老樹恢復生機。 協助治療。圖...
南投市八卦山母女樹因為染病，樹醫師進行碳化及殺菌，讓老樹恢復生機。 協助治療。圖／福田樹木保育基金會提供
分享
南投市八卦山母女樹因為染病，當地居民請樹醫師協助治療。圖／福田樹木保育基金會提供
南投市八卦山母女樹因為染病，當地居民請樹醫師協助治療。圖／福田樹木保育基金會提供
分享
南投市八卦山母女樹染病，福田樹醫團隊將腐朽部位清除處理後，進行碳化及殺菌，讓老樹...
南投市八卦山母女樹染病，福田樹醫團隊將腐朽部位清除處理後，進行碳化及殺菌，讓老樹恢復生機。 圖／福田樹木保育基金會提供
分享

相關新聞

糟透了！大城鄉空汙雙破表 彰縣環局：濁水溪揚塵造成

2019-07-03 17:03

翠巒、瑞岩部落遷建埔里有譜 居民期待

2019-07-03 18:10

中市府花百萬寄通知挨批 社會局：體恤長輩放大字體

2019-07-03 17:06

模擬營運班表 台中捷運綠線列車實際上路測試

2019-07-03 11:33

陸委會限制 「兩湖論壇」禁入校園 林明溱斥刁難

2019-07-03 11:14

彰化鼓勵加入偵查佐 常辦大案優先升小隊長

2019-07-03 00:05

黑翅鳶滅鼠害 霧峰設棲架擴辦

2019-07-02 23:40

彰醫LINE教減重 企業、科大邀開班

2019-07-02 23:15

中市大砍中火生煤量 空汙管制7個月

2019-07-02 22:55

中市校長「不適任」回任教師 民代轟處置過程輕率粗糙

2019-07-02 19:14

愈夜愈好拍！鹿港小鎮上千盞燈籠高掛 展期延到7月14日

2019-07-02 17:13

台中捷運再招募152人 薪資36K至65K

2019-07-02 17:12

扯！中潭公路逢豪雨就成水塘 淹水10多年地方喊苦

2019-07-02 15:28

台中綠川魚群突暴斃 不得已最後一次抽取地下水

2019-07-02 13:10

好熱鬧！這夏動物趴趴走 現身新竹大遠百

2019-07-02 12:45

麻豆3寺廟及私人捐4艘小型膠筏 展現社區自主防災

2019-07-02 12:45

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

大鵬灣BOT廠商不玩了 結束和鵬管處15年夥伴關係

2019-07-02 23:20

趕快儲水！桃園、龜山4萬戶後天停水10小時

2019-07-03 10:42

高雄大八飯店無預警停業 旗下餐飲集團餐券恐失效？

2019-07-02 21:44

拉警報！大鵬灣公司提出終止合約 鵬管處：持續協商中

2019-07-02 23:10

新北環狀線一期完工 侯友宜：可望提前通車

2019-07-03 13:15

環狀線中和站將做14樓商辦 還有連通道接商場

2019-07-03 11:55

基隆大武崙凌晨多處積淹水武崙溪暴漲 住戶：一夜難眠

2019-07-03 09:38

趕快儲水！新豐、湖口這8村 明晚起到5日將停水6小時

2019-07-03 11:42

影／龍潭自由街暴雨水淹及膝 住戶一樓家當泡水

2019-07-03 15:06

台東捕獲500公斤白皮旗 民眾：大「旗」蹟

2019-07-03 11:56

中市校長「不適任」回任教師 民代轟處置過程輕率粗糙

2019-07-02 19:14

半年來施政最滿意處？韓國瑜：高雄城市亮度被看見

2019-07-03 11:14

嘉義空氣品質佳 陳澄波畫作平地遠眺玉山景色再現

2019-07-02 20:00

天雨路滑台78線3起事故 警車也自撞所幸無人傷亡

2019-07-03 11:27

滿州「豆桑的菜園」好療癒 獲文化景觀建築圓冶獎肯定

2019-07-02 18:51

高雄大八飯店突宣布停業 勞工局：尚未接獲資遣通報

2019-07-02 21:21

影／暴雨襲擊 平鎮警分局長冒雨涉水親拉封鎖線

2019-07-02 21:01

模擬營運班表 台中捷運綠線列車實際上路測試

2019-07-03 11:33

影／來宜蘭不是來塞車的 童玩夏令營從山玩到田玩到海

2019-07-03 13:29

北市議員質疑大雨天黑為何不開路燈？台電：會改善

2019-07-02 21:24

屏東龍捲風10分鐘 農作物損失逾2千萬

2019-07-02 18:45

花蓮青年住宅銷近5成 縣府再通知千名備取戶下訂

2019-07-03 14:17

離大陸僅4.4公里 大二膽派出所啟用

2019-07-03 00:32

夏天芒果盛產期 拍賣員教你挑芒果

2019-07-03 11:27

不用自己開山路 上太平山上避暑 7月15日專車首發

2019-07-03 12:18

嘉義豪大雨平地出現「一線天」奇景 攝影師拍錄驚呼

2019-07-03 17:01

大八飯店停業 待投資者接手

2019-07-02 23:41

和平島大地音樂祭周未登場 粉絲團按讚免費入園

2019-07-03 11:27

大鵬灣BOT廠商宣布結束營業 鵬管處：進入仲裁盼挽回

2019-07-03 14:29

養雞場再惹議 民代到屏東縣政府送「誠實豆沙包」

2019-07-02 18:47

影／新北環狀線彎角處噪音大 侯友宜：八月底前改善

2019-07-03 12:56

汐止秀山路段邊坡又坍 搶修預計今晚6點單線通車

2019-07-03 11:27

墾丁最貴的沙灘車體驗 遇溪水暴漲求救各罰3000元

2019-07-02 19:12

彰化鼓勵加入偵查佐 常辦大案優先升小隊長

2019-07-03 00:05

停車好難！屏縣府提解方 停車熱點收費計次改計時

2019-07-03 16:28

大膽島觀光夯 文創酒、紀念T每月賣100萬元

2019-07-03 00:36

吳鳳紀念園區BOT解約荒廢 嘉縣議員憂變治安死角

2019-07-03 14:44

影╱公民割草申請駁二遭拒 高市府：規矩「前朝」明訂

2019-07-03 17:20

基隆武崙溪險溢堤居民質疑整治成效 市府：瞬間大雨

2019-07-03 16:22

鶯歌大雨積水 一列火車退回桃園

2019-07-03 00:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top