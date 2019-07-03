南投「母女樹」染病 樹醫治療發現非親生

2019-07-03 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投市八卦山知名的「母女樹」，最近母樹因蟲害導致枝條枯死、樹幹腐朽，居民向福田樹醫求助，樹醫將腐朽部位清除，並碳化、殺菌，讓母樹恢復生機，同時也發現「母女樹」非親生，女樹而是台灣原生種「杜英」，但形同母親呵護女兒，仍受到民眾喜愛。

南投市鳳山里長藍豐文說，這棵老樹所在地為私人土地，地主有心維護老樹的健康，里辦公室也曾籌資重新修補外牆，並且請南投國中學生協助彩繪，尤其大小兩棵樹長在一起，如同媽媽照顧女兒，讓母女樹成了當地居民共同回憶。

不過，最近發現老樹疑似感染病蟲害，樹冠枝條已出現枯死枝條，且因木材腐朽菌感染導致多處樹洞，居民相當擔心，因此請福田樹醫協助治療。

基金會執行長邱慧珠說，這棵老樟是南投縣政府列管編號6號的珍貴老樹，樹齡有300餘年。樹胸徑達2.8公尺，須要5、6人才能環抱。樹冠面積500平方公尺，遠看高大壯闊、蔥蘢繁茂。經過診療，老樟樹除了有白蟻外，還感染腐朽菌，造成枯死枝條，根部感染情況更嚴重，如果繼續惡化，可能樹根腐爛，最後倒塌。

福田樹醫團隊為老樹進行修剪不良枝條，並以機器輔助鬆土，增加排水及透氣，避免樹木根系長期因土壤夯實，造成生長不良引起樹勢衰敗。另外將腐朽部清除處理後，進行碳化及殺菌，讓老樹恢復生機。

樹醫也發現，母女樹並非親生，母樹旁的其實是台灣原生種杜英，但是小樹依偎著大樹，樣似媽媽呵護著女兒，仍讓人感到溫馨。