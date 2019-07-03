糟透了！大城鄉空汙雙破表 彰縣環局：濁水溪揚塵造成

2019-07-03 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化縣大城鄉昨天上午空汙指數呈現破表的紫爆，環保局表示是因濁水溪出海口灘地揚塵造成，經派水車灑水及降雨後，到傍晚以後才逐漸下降。照片／彰化縣環保局提供 分享 facebook 彰化縣昨天各鄉鎮市的空汙指數是綠油油，唯獨大城鄉昨天空汙指數竟然是破表的紫爆，PM10指數一度飆高到破表1000μg／m3，而空氣品質標準值是125，空氣品質極差，危害人體健康，附近7所國中小學還停止戶外活動，民眾還以為是六輕因素，但環保局指出，是昨天吹８級西南風，濁水溪出海口灘地揚塵造成，經派水車灑水及下即時雨，下午4點以後才逐漸下降。

彰化縣環保局空氣品質科長尤鴻昌說，如果是工廠或汽機車排放的廢氣是細懸浮微粒PM2.5，而昨天造成綜合各種空汙數值的空汙空氣品質指標（AQI）達爆表的500超紫爆標準，AQI超過100就對敏感群會有影響，而昨天主要空汙來源是顆粒較大的PM10，在昨天上午11時最高，達到破表的1000μg／m3，而標準值是125μg／m3， AQI及PM10均打破大城測站的最高紀錄。

尤鴻昌說，根據行政院環境保護署空氣品質監測網，近日因為大城雨量較少，而昨天吹起西南風，風力達到8級，一般夏季西南風只有1到2級，在強風吹襲下，引起濁水溪出海口裸露地揚塵，環保局立即啟動河川揚塵相關應變工作，並通知第四河川局針對該處沙洲加派水車灑水與啟動灑水系統加強防制，至下午4時起PM10濃度已逐步下降，並在下午6時PM10濃度降至為101μg／m3，符合空氣品質標準以下。