親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

考完對答案！108年指考 公民與社會科試題與解答

中職／放手猿隊不容易 劉玠廷：爸爸也是很反覆

谷關千年老樹遭蟲蛀 民盼市府助護樹成觀光財

2019-07-03 15:38中央社 台中3日電

台中市谷關地區樹齡號稱千年的五葉松，日前副枝遭風吹斷，斷裂處發現蟲蛀現象，地方民眾期盼市府加入守護老樹，在拚經濟的同時，將千年老樹化作觀光財。

谷關五葉松神木位於神木谷飯店庭園，高36公尺，約12層樓高，樹齡號稱千年，需要6人才能環抱樹幹，日前樹幹底部副枝遭風雨吹斷，斷裂處發現蟲蛀跡象。台中市農業局夥同中興大學樹木專家為老樹治療，也透過光波儀器為老樹做全身健康檢查

周姓民眾指出，台中市的市樹就是五葉松，千年之齡的五葉松相當少見，現遭受蟲害，若任其自生自滅，相當可惜，日本百年老樹都能成為觀光景點，市府要拚經濟，若將千年五葉松化作觀光財，相信能促進觀光，希望市府重視保護千年老樹。

神木谷總經理羅進洲指出，這顆五葉松樹齡已有千年，也是谷關地區著名景觀，現在生病了，簡單的驅除白蟻、清創可以自己處理，但專家指示要將樹體減重、樹高矮化等，工程太巨大，而且這棵樹為市府列管的老樹，希望市府能協助護樹。

台中市農業局表示，台中市目前登記有案的老樹有1800株，五葉松副枝遭風雨吹斷時，協助找來樹專家診治，並以儀器診斷樹的狀況，但因該樹屬地主的財產，希望地主盡到維護管理責任，市府將持續協助處理。

台中市健康檢查

相關新聞

中市府花百萬寄通知挨批 社會局：體恤長輩放大字體

2019-07-03 17:06

模擬營運班表 台中捷運綠線列車實際上路測試

2019-07-03 11:33

陸委會限制 「兩湖論壇」禁入校園 林明溱斥刁難

2019-07-03 11:14

彰化鼓勵加入偵查佐 常辦大案優先升小隊長

2019-07-03 00:05

黑翅鳶滅鼠害 霧峰設棲架擴辦

2019-07-02 23:40

彰醫LINE教減重 企業、科大邀開班

2019-07-02 23:15

中市大砍中火生煤量 空汙管制7個月

2019-07-02 22:55

中市校長「不適任」回任教師 民代轟處置過程輕率粗糙

2019-07-02 19:14

愈夜愈好拍！鹿港小鎮上千盞燈籠高掛 展期延到7月14日

2019-07-02 17:13

台中捷運再招募152人 薪資36K至65K

2019-07-02 17:12

扯！中潭公路逢豪雨就成水塘 淹水10多年地方喊苦

2019-07-02 15:28

台中綠川魚群突暴斃 不得已最後一次抽取地下水

2019-07-02 13:10

好熱鬧！這夏動物趴趴走 現身新竹大遠百

2019-07-02 12:45

麻豆3寺廟及私人捐4艘小型膠筏 展現社區自主防災

2019-07-02 12:45

擴大輔具服務據點 南投身障者、老人更方便

2019-07-02 12:11

爭取補助落空？盧秀燕：蘇貞昌的嘉獎口惠實不至

2019-07-02 11:18

貨出去錢進來！中市紅龍果外銷加拿大

2019-07-02 11:16

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

108大學指考 各科試題與解答

2019-07-03 17:05

長榮航空證實400空服取回三寶 「現在角色就是在救人質」

2019-07-03 11:13

今年第四號颱風木恩生成 預計持續影響到周三

2019-07-02 21:51

大八停業／董事長林輝義行善多年 卻栽在展店太快

2019-07-02 18:36

獨／空服工會說取回三寶要兩天 台灣保全14字打臉

2019-07-03 14:29

慶祝400人取回罷工三寶 長榮航空團膳吃「三寶飯」

2019-07-03 12:00

最新！長榮罷工協商 勞資兩度各自帶開討論空轉5小時

2019-07-02 17:32

中職／Lamigo桃猿挑戰3連霸 卻驚傳球隊將轉賣

2019-07-03 11:00

日職／王柏融對西武猛敲雙安 火腿9:1中止6連敗

2019-07-02 20:02

大鵬灣BOT廠商不玩了 結束和鵬管處15年夥伴關係

2019-07-02 23:20

大八還沒發大財就先倒！準新娘成無辜受害者...路邊大噴三字經

2019-07-02 20:02

NBA／放掉備案只為雷納德 湖人孤注一擲搏大奬

2019-07-02 18:39

又來了！台指期開盤12秒內來回千點大震盪

2019-07-03 09:37

108年大學指考 數甲科試題與解答（含非選）

2019-07-02 18:31

長榮真的要招空服員啦 首招200人

2019-07-02 18:57

說好要招200人！長榮官網公布招募空服員

2019-07-02 18:51

長榮勞資協商結束前1小時的電話…工會放軟姿態關鍵

2019-07-03 00:58

黑韓+初選民調告急 韓冰旅外憂心爸想回台被喊卡

2019-07-03 09:58

麥當勞隱藏版漢堡只要30元？ 網驚：長知識了！

2019-07-03 11:14

吃益生菌這5大錯別犯 搭配洋蔥、香蕉...有你不知的好處

2019-07-03 08:00

長榮勞資二次協商破局 未簽協議罷工繼續

2019-07-02 21:04

長榮空服應援夜全場濕透 工會稱破千人

2019-07-02 19:57

NBA／傳勇士簽下考利史坦 可能無法留卡珍斯了

2019-07-03 11:15

6歲以下幼兒國家養 郭台銘深夜回應質疑

2019-07-03 00:04

NBA／3隊會晤雷納德 外媒曝與湖人會談內容

2019-07-03 13:20

轎車撞拖吊車 削掉車頂駕駛亡

2019-07-03 00:27

綠黨工被起底指中共幫韓國瑜 孫大千批：借刀殺人

2019-07-03 08:07

大客戶「變心」 台積丟了輝達7奈米大單

2019-07-02 23:36

趕快儲水！桃園、龜山4萬戶後天停水10小時

2019-07-03 10:42

力挺管中閔 韓國瑜：我是台灣人，我們不能再沉默

2019-07-02 22:51

太離奇！銀行業者爆潤寅案有三大疑點 可當授信教材了

2019-07-02 21:18

低壓帶、颱風影響 今起到下周三雨勢不小

2019-07-03 08:59

桃空職工寫信給蔡英文：這就是勞工要自立自強的後果？

2019-07-03 11:06

108年大學指考 歷史科試題與解答（含非選）

2019-07-03 11:59

中職／桃猿傳將易主 鄭文燦強調「三不變」

2019-07-03 12:05

不滿赴雙城論壇遭抹紅 柯文哲：不僅反紅媒也要反綠媒

2019-07-03 08:33

NBA／一年260萬美元合約 老將達德利轉戰湖人

2019-07-03 11:02

吳德榮：木恩颱風對台灣無威脅 今天慎防劇烈天氣

2019-07-03 07:21

退休警員硬上姐妹花 炫耀偷拍性愛影片稱「妳好陶醉」

2019-07-02 22:35

長榮與空服工會協商11小時 初步共識不秋後算帳

2019-07-02 20:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top