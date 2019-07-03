谷關千年老樹遭蟲蛀 民盼市府助護樹成觀光財

2019-07-03 15:38 中央社 台中3日電



台中市谷關地區樹齡號稱千年的五葉松，日前副枝遭風吹斷，斷裂處發現蟲蛀現象，地方民眾期盼市府加入守護老樹，在拚經濟的同時，將千年老樹化作觀光財。

谷關五葉松神木位於神木谷飯店庭園，高36公尺，約12層樓高，樹齡號稱千年，需要6人才能環抱樹幹，日前樹幹底部副枝遭風雨吹斷，斷裂處發現蟲蛀跡象。台中市農業局夥同中興大學樹木專家為老樹治療，也透過光波儀器為老樹做全身健康檢查。

周姓民眾指出，台中市的市樹就是五葉松，千年之齡的五葉松相當少見，現遭受蟲害，若任其自生自滅，相當可惜，日本百年老樹都能成為觀光景點，市府要拚經濟，若將千年五葉松化作觀光財，相信能促進觀光，希望市府重視保護千年老樹。

神木谷總經理羅進洲指出，這顆五葉松樹齡已有千年，也是谷關地區著名景觀，現在生病了，簡單的驅除白蟻、清創可以自己處理，但專家指示要將樹體減重、樹高矮化等，工程太巨大，而且這棵樹為市府列管的老樹，希望市府能協助護樹。

台中市農業局表示，台中市目前登記有案的老樹有1800株，五葉松副枝遭風雨吹斷時，協助找來樹專家診治，並以儀器診斷樹的狀況，但因該樹屬地主的財產，希望地主盡到維護管理責任，市府將持續協助處理。