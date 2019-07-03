梅峰水蜜桃估減產價不漲 賞花採菜也有趣

2019-07-03 14:17 中央社 南投縣3日電



疑因氣候影響，台大梅峰農場水蜜桃預估減產，但售價不漲，想親手採水蜜桃嚐鮮民眾，這個月中旬起手腳要快，園內陸續還有李子、蘋果、萵苣和高麗菜，同樣可體驗採蔬果樂趣。

國立台灣大學生物資源暨農學院附設山地實驗農場即日起到8月31日舉辦「在地蔬食」園區開放活動，免預約，付費即可入場，依不同產期，民眾可採水蜜桃、李子、蘋果、萵苣、小白菜、青江菜、高麗菜等高山蔬果，尤其水蜜桃今年減產但售價不漲，嚐鮮手腳要快。

台大山地實驗農場今天表示，疑因遇上果樹「小年」或氣候影響，需要足夠低溫時數的溫帶水果如水蜜桃，今年產量預估較往年減產，但付費採水蜜桃體驗價格維持每台斤新台幣250元，未因減產而調漲，預估7月中旬到月底第一批水蜜桃上市，遊客在門口購票才能得知當天水蜜桃果況並加購採果號碼牌。

台大山地實驗農場又稱梅峰農場，位在南投縣仁愛鄉，海拔2100公尺，夏季依然有如吹冷氣般舒適溫度；梅峰農場為台灣大學實習場域，多年推動有機農業和環境教育，民眾到此可感受山區沁涼空氣、飽覽溫帶植物、認識友善環境農業耕作，更可體驗採摘蔬果樂趣。

園內除種植平地少見的溫帶花卉、薰衣草田、白楊步道、綠籬迷宮等景觀布置，還有期間限定的夏日特展和各式主題活動，如寫生徵選、公益市集，農場也提供定時導覽農場經營理念及花草故事，其中首度推出的秋海棠特展更是不可錯過。