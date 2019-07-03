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質疑中火減煤衝擊用電說 中市府：新增機組供電呢

2019-07-03 12:55中央社 台中3日電

對於台電公司指稱台中火力發電廠減煤4成將衝擊全國供電，台中市環保局今天質疑台電說法並表示，近年全國共增6部大型發電機組，即使中火減煤，應可不影響供電。

台中市環保局指出，台中市政府改善空污多管齊下，並藉生煤管制自治條例要求中火明年起實質減煤4成，空污季期間減5部機組發電，展現對抗空污的決心。

環保局表示，台中市長盧秀燕昨天也在市政會議針對中火未來許可證核配用煤量正式定調，每年用煤量將降至1104萬噸，並導入空污季、非空污季不同核配使用量方式，讓空污季期間，可大幅減少生煤發電、減少空氣品質負荷；夏季用電高峰則核予近9部機組發電用煤量，不影響台電電力調度。

環保局指出，根據報導，台電指稱中火每年減煤從1600萬噸降至1104萬噸將減少121億度電，會衝擊全國用電需求；但台電並未說明，107、108年全國共增加6部大型機組，大林二部、林口一部、通霄二部、大潭一部，扣除淘汰機組發電量，新增機組可增加發電達250萬瓩，約相當於218億度發電量。

環保局認為，能源政策是中央的權責，但空氣污染直接對人體產生健康影響，針對污染較為嚴重的老舊燃煤電廠應加速檢討除役時間，並新建較為乾淨的燃氣機組。

空污台電台中市

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