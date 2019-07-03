陸委會限制 「兩湖論壇」禁入校園 林明溱斥刁難

2019-07-03 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



第11屆兩湖論壇今年輪由南投縣主辦，原定由國立暨南大學承辦，但在陸委會限制兩岸交流不得進入大學為由，南投縣政府以本屆交流主題為民宿，只得緊急協調日月潭晶園休閒度假村接手，上午開幕後將針對民宿、文化、環保、跨境電商等議題進行多元探討合作交流。

南投縣長林明溱表示，兩湖論壇自2009年起舉辦首屆以來，主要都是進行日月潭及杭州西湖的民間論壇，為南投與杭州搭建起文化、教育、衛生、農業、觀光及社區多元領域的交往，是10多年來的珍貴友誼，可惜遭到陸委會的刁難，讓原本由國立暨南大學接辦的城市交流論論壇，被迫只能由度假村民宿業者接手。

林明溱並說，今年3月訪問大陸期間，與陸方簽訂採購意向書超過10億新台幣，尤其是南投的茶葉，更獲得大陸的青睞，讓南投茶農笑呵呵外，浙江更一舉同意開設寧波的綠色通道，顯示兩岸的城市交流密切，營造互利雙贏的局面，儼然已成為兩岸城市交流的良好示範。

杭州市副市長陳國妹說，與南投縣的兩湖壇一直本著「兩岸一家親」的基礎上，進行親上親的城市交流，上午兩地民宿產業論壇，農業農村局副局長婁火明指出，民宿在民、民宿在親，杭州目前民宿發展20多年來，已超過3500家，發展勢頭很好，很希望能和南投民宿業者交換經驗。