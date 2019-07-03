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特生中心27歲了 台灣特有種急救野放最權威

2019-07-03 07:35聯合報 記者黑中亮╱即時報導

農委會特有生物研究保育中心，今年已27歲了。位在南投縣集集鎮的特生中心，是國內最權威的保育救治野放機關，針對台灣特有種動植物依不同的海拔棲地生態，進行動物、昆蟲的多樣性調查、分類、鑑定，瀕絕機制、復育保存，長期監測，外來動物影響評估及防治，標本與種原收集典藏及應用，並特別設置野生動物傷病急救及保育。

不來到集集特生中心，不知道這個原是學術研究的機構，其實是台灣特有種動植物的生動展覽館，3層樓的保育教育館及館外的生態教育園區，展台灣本土生態及生物，規畫低、中、高海拔生態系，介紹台灣特有種、珍貴及稀有生物。

特生中心也進行物種分布、族群數量、生態史、棲地環境、復育方法及生態教育等調查研究工作，最近更以院內收容的瀕絕動物石虎最著名，並與集集鎮共同打造「石虎友善之家」。

去年特生中心野生動物急救站搬新家，新設動物急救站有更完善新穎的照顧機制，目前集集鎮在院的動物達154隻，完成救治之後，將會協助牠們恢復野外生存能力，今年上半年救傷動物數量就達304隻，數量最多的物種是領角鴞、有39隻，另外救傷了5隻石虎，另外也收容了8隻成年、1隻未成年的石虎，此外數量較多是穿山甲及台灣各種不同老鷹。

至於國人也同樣關心的台灣黑熊，特生中心表示，台灣黑熊的復育基地並不在集集，而是在外設的台中市和平區的低海拔試驗站，和位於高雄市桃源區藤枝的中海拔試驗站，以及南投縣仁愛鄉高海拔試驗站，各有不同的研究保育對象，未來將配合升格改制為「環境資源部生物多樣性及森林保育研究所」。

特生中心野生動物急救站經常緊急救治受傷的石虎，予以收容照護後，再適時進行野放。圖...
特生中心野生動物急救站經常緊急救治受傷的石虎，予以收容照護後，再適時進行野放。圖／特生中心提供
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特生中心野生動物急救站經常緊急救治受傷的石虎，予以收容照護後，再適時進行野放。圖...
特生中心野生動物急救站經常緊急救治受傷的石虎，予以收容照護後，再適時進行野放。圖／特生中心提供
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特生中心野生動物急救站經常緊急救治受傷的石虎，予以收容照護後，再適時進行野放。圖...
特生中心野生動物急救站經常緊急救治受傷的石虎，予以收容照護後，再適時進行野放。圖／特生中心提供
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特生中心野生動物急救站經常緊急救治受傷的石虎，予以收容照護後，再適時進行野放。圖／特生中心提供
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集集石虎台灣黑熊

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