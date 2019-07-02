毒咖啡、毒糖果陷井多 行動反毒箱教你提高警覺

2019-07-02 20:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣政府結合藥師公會、藥劑生公會加強反毒宣傳，推出「行動反毒箱」希望能深入社區反毒，讓家長和民眾都能有警覺心，近年來毒品偽裝成毒咖啡包、毒梅粉、毒果凍、毒糖果、毒郵票等，日前還有小模在飯店被用毒浴鹽迷昏，

彰化縣長王惠美表示，現在吸毒的年齡層一直往下降，再加上毒品越來越日常化、新穎化，反毒需要大家一起來。

王惠美今天在彰化縣政府主持「彰開行動反毒箱、拆穿毒品新偽裝」宣導會，

與彰化縣藥師公會理事長蕭輔元、洪章榮顧問、彰化縣藥劑生公會理事長黃萬福、反毒宣導團長柯毓彬等藥師組成反毒宣導團隊。

王惠美表示，希望反毒的觀念可以深植到彰化縣各個地區，這次預計至少有100場以上的反毒宣導，並設計實境的「行動反毒箱」，讓孩子知道現在毒品有這麼多的樣式，要孩子們多加小心，並把吸毒後的後遺症讓孩子知道，希望孩子們能識毒、知毒、然後反毒，並在社區、職場、學校加強反毒宣導，希望大家都能遠離毒品。