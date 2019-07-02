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中市校長「不適任」回任教師 民代轟處置過程輕率粗糙

2019-07-02 19:14聯合報 記者余采瀅╱即時報導

台中市神岡圳堵國小校長蔡宗信，遭教育局以「不適任」調離校長職務，回任教師。台中市議員李天生質疑教育局調查及發布過程過於粗糙，並對校長不夠尊重。中市府教育局強調，由外部專家、學者組成調查小組，確認校長蔡宗信已有不適任事實，依法調離校長職務，回任教師。

神岡圳堵國小校長蔡宗信上任後領導風格引發爭議，造成上屆家長會長集體請辭，並遭指責撤換教務主任，忽視圳堵國小拔河隊長期努力成績，整肅異己，造成校園不安，經教育局調查後，日前發文將校長蔡宗信自7月1日調離校長職務，回任教師。

李天生指出，一般對不適任教師的解任處置，都一再由各層級的教評會討論，歷經定期調查，解聘率不到千分之一，本案校長處置竟如此輕率，恐怕造成將來校長不敢得罪地方人士的後遺症。

李天生轉述教育團體的看法，蔡校長只知努力熱衷推動自已的科學教育專長，容易造成倫廢其他教育內容的錯認，且不擅長人際應酬，不懂深化社區經營，但這些缺點並不足以造成解職的大過錯，貿然處置，恐怕讓執政者被誤會為「黨派利益超乎教育之上」。

台中市議員羅永珍今天與圳堵國小多名家長向教育局喊話，希望給圳堵國小一個好校長。圳堵國小前家長會長呂世池、廖敏華、王韜翰說，「當一個校長把權力當魔仗，再談校長的自主空間，這是對學校、教育造成傷害。」對的校長要留任，不對的校長就要解任回任教師，這對他是個反省，對圳堵、對教育是個機會。

中市府教育局副局長方炳坤表示，去年9月陸續接獲檢舉，當時請督學及資深校長協助輔導，但沒有改善跡象。今年5月14日邀集校長、校內教職員、社區人士召開協調會，請校長積極檢討校務運作及修補社區關係，但也沒效果。

教育局5月25日邀請外部專家、學者共同籌組調查小組，除了解檢舉內容，並訪談16位教職人員，結果顯示在領導統御、家長會運作、社區關係上，蔡均不適任校長，因此依國民教育法第9-1條第2項規定，將蔡調離校長職務，回任教師。

台中市議員羅永珍今天與圳堵國小多名家長向教育局喊話，希望給圳堵國小一個好校長。記...
台中市議員羅永珍今天與圳堵國小多名家長向教育局喊話，希望給圳堵國小一個好校長。記者余采瀅／攝影
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教育局台中市拔河

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