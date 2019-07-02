設備異常魚群暴斃 綠川活魚將移走禁止放養

2019-07-02 16:40 中央社 台中2日電



台中市水利局呼籲民眾不要再到綠川放養魚群，並表示，昨晚提供綠川水源的礫間淨水場設備異常導致無水供應而造成魚群暴斃，現有魚群即將移走並禁止再放養。

台中市政府水利局臉書專頁（Facebook）「水利大台中」昨天晚上發文指出，綠川礫間淨水場1日晚間10時30分左右，設備突然發生異常，綠川箱涵上端水流減少，已有部分魚群死亡。

文中提到，綠川箱涵上端為人工造景水池，今後不宜再放養魚群，避免在禁止抽取地下水政策實施後，如遇到礫間淨水場無水供應時造成魚群暴斃。為維持不應在此放養的魚群生命，「綠川不得已最後一次抽取地下水維持魚群生命」，明早將移走活魚，請民眾不要再到綠川放養魚群。

水利局長范世億今天表示，綠川礫間淨水場遇到大雨、颱風來臨或是水質濁度過高，都無法將水放流至綠川河道，必須抽取地下水維持河道景觀。但綠川自6月中旬起就禁抽地下水。

范世億指出，今、明天將會把綠川河道內的魚群，移至公園、其他河道，未來綠川河道將順其自然，有水就有水，無水河道也可能成乾涸狀，呼籲民眾不要再到綠川放養魚群。

民進黨籍台中市議員江肇國表示，綠川工程利用礫間處理法將長期重度污染的水源，降低為中、輕度污染，有效改善水質，進而利用改善的水質，營造親水景觀遊憩空間，但市府對相關維護方式不認同，最後綠川恐再重返「臭水溝」之列。