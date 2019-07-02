高山紋螢7月開始夏夜放閃 杉林溪安排獨家賞螢觀星

2019-07-02 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



海拔超過1600公尺的杉林溪，由於生態環境絕佳，近年來復育高山螢火蟲成功，每逢6月底至7月間園區將出現上萬隻高山螢火蟲（紋螢），在園區刻意減少人為光害干擾並嚴禁農藥殺草劑下，這種螢火蟲在日落後半小時間數量最多，公蟲一閃一閃的閃爍發光，吸引母蟲的注意，閃閃發光的景象，就彷彿天上銀河一般，充滿美麗的螢光。

杉林溪江華章指出，高山紋螢與平地各類螢火蟲不同，每月7月才開始綻放光芒，雖然不論公母，體型皆細小，約0.6公分左右，但母蟲因翅膀退化，無法飛翔，因此森林間飛舞的都是公螢火蟲；牠們從腹部的發光器，發出黃綠色的光芒，準備與母蟲交配繁殖。

杉林溪生態渡假園區表示，獨家高山賞螢活動，來自園區大量減少人為光害干擾並嚴禁農藥殺草，加以結合森林、瀑布、溪流、雲霧等景觀，營造出清幽、靜謐、涼爽的氛圍，園區夏季平均氣溫約20℃，全天候可感受潔淨天然冷氣，人夜的杉林溪，有台灣夢幻仙境美譽。