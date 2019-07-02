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高山紋螢7月開始夏夜放閃 杉林溪安排獨家賞螢觀星

2019-07-02 16:08聯合報 記者黑中亮╱即時報導

海拔超過1600公尺的杉林溪，由於生態環境絕佳，近年來復育高山螢火蟲成功，每逢6月底至7月間園區將出現上萬隻高山螢火蟲（紋螢），在園區刻意減少人為光害干擾並嚴禁農藥殺草劑下，這種螢火蟲在日落後半小時間數量最多，公蟲一閃一閃的閃爍發光，吸引母蟲的注意，閃閃發光的景象，就彷彿天上銀河一般，充滿美麗的螢光。

杉林溪江華章指出，高山紋螢與平地各類螢火蟲不同，每月7月才開始綻放光芒，雖然不論公母，體型皆細小，約0.6公分左右，但母蟲因翅膀退化，無法飛翔，因此森林間飛舞的都是公螢火蟲；牠們從腹部的發光器，發出黃綠色的光芒，準備與母蟲交配繁殖。

杉林溪生態渡假園區表示，獨家高山賞螢活動，來自園區大量減少人為光害干擾並嚴禁農藥殺草，加以結合森林、瀑布、溪流、雲霧等景觀，營造出清幽、靜謐、涼爽的氛圍，園區夏季平均氣溫約20℃，全天候可感受潔淨天然冷氣，人夜的杉林溪，有台灣夢幻仙境美譽。

杉林溪7月起，每天夜間除舉辦全台灣獨家夏季賞螢導覽解說服務，更有夏夜星空解說與天文望遠鏡觀察體驗，安排專業老師導覽解說，藉由提供大型天文望遠鏡觀察，還可以觀察木星紋路、土星環及月球表面隕石坑，讓遊客體驗在清涼夜色的森林裡，毫無蚊蟲叮咬的舒適環境下，感受螢光森林的浪漫。

夏夜只有高海拔的杉林溪，能夠獨家在森林內觀看到高山紋螢的螢火綻放。圖／杉林溪提供
夏夜只有高海拔的杉林溪，能夠獨家在森林內觀看到高山紋螢的螢火綻放。圖／杉林溪提供
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夏夜只有高海拔的杉林溪，能夠獨家在森林內觀看到高山紋螢的螢火綻放。圖／杉林溪提供
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螢火蟲賞螢

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