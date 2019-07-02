盧秀燕請市民看天空 中火減煤剋日達標

2019-07-02 16:21 台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導



盧秀燕請市民天天看天空，以感受市府防治空污的成效與決心。（photo by 劉東皋／台灣醒報） 分享 facebook

「請市民隨時抬頭看看天空」，台中市長盧秀燕在市政會議很有信心的說，環保局近半年的空污治理成效已確實顯現，但空污治理除了顯現在數字上，最重要是讓市民有感。市民有沒有感，則是看天空最直接。環保局長吳志超也表示，今年底前將要求中火實際燃煤量降至1104萬公噸。

吳志超2日在市政會議上提出空污治理專案報告，說明近年來空污PM10、PM2.5及硫化物等，雖有逐年改善，但PM2.5仍未能達到國家標準。另依據今年1至6月統計，PM2.5降至18.7微克（每立方米），已比去年同期減少2.2微克。為進一步改善空污，環保局將以台中火力發電廠下半年申請燃煤機組展延為政策手段，要求減煤。

減煤量的計算方式，將採實際用煤量為標準，而非核可量。吳志超說，中火在103年的實際用煤量為1839萬公噸，是近年來用煤量的最高峰。以此為基準減煤4成，明年用煤量最高上限即為1104萬公噸，以落實台中市生煤管制自治條例、要求中火減煤4成的規定。

另外，因台灣受季風影響，有空污季與非空污季之分。每年10月至次年4月為空污季，環保局將要求中火的10部燃煤機組，只能啟用5部機組、減少用煤量；在非空污季，則可調配使用較高的燃煤量，但一年總燃煤量不能超過最高上限。

吳志超透露，他剛上任時，盧秀燕就請他找出讓中火10部機組除役一部的辦法。他當時就提出要讓最老舊的4號機組除役；第二、則是運用燃煤機組提出展延申請時，要求於明年起，實際達到減煤4成的目標，並在空污季時減少5部機組的使用。

經過詳細計算與空污季用電量使用情形，吳志超表示，如此要求，並不會造成供電的緊張；而能實際達到減少空污的目的。

盧秀燕進行結論時說，這份報告「非常非常」重要；她除嘉勉環保局這半年的努力之外，也希望市民時時抬頭看天空，因為市民實際的感受最重要。且市民日日看天空，「可以給市府壓力」，讓市府持續不斷的改善空污。

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