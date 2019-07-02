麻豆3寺廟及私人捐4艘小型膠筏 展現社區自主防災

2019-07-02 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



麻豆代天府、文衡殿、麻豆護濟宮及油車里民盧陳金端，今天捐贈4艘膠筏給轄內較低漥埤頭、海埔、北勢、港尾4里。。圖/麻豆區公所提供 分享 facebook 麻豆代天府、文衡殿、麻豆護濟宮及油車里民盧陳金端，今天捐贈4艘膠筏給轄內較低漥埤頭、海埔、北勢、港尾4里，希望落實「多一分準備，少一分損害」，減少災害發生。

麻豆代天府主委陳中山表示，去年8月24日凌晨代天府支援開設收容處所，開設4天共收容245名災民，過程中曾聽到國軍弟兄談及有些地區水淹的太深，連軍卡車也不敢貿然進入，造成許多災區物資無法送達受困民眾。有鑑於此，公所發想媒合捐贈膠筏給較低窪的里強化救災能量的構想是非常有意義創舉，代天府立即響應同意捐贈。

文衡殿主委李正雄及麻豆護濟宮主委洪昭清在得知捐贈膠筏給災區時都表示，取之社會、用之社會當仁不讓、慷慨解囊各捐１艘。

另捐贈者盧陳金端自幼家境清寒，出生未久即由家人送給海埔里盧家當童養媳，夫家住所是海埔里內最低窪的埤仔尾村落，夫婿英年早逝，她為方便工作，舉家搬離海埔，始終不忘海埔里這條「根」，看到0823豪雨造成海埔里慘遭淹水相當嚴重，得知埤子尾很多老鄰居。因物資運送器具不足而斷糧挨餓時深感難過不已，從媳婦陳心蓮（現麻豆護濟宮副主委）得知，公所媒合膠筏活動時，立即主動表示願捐贈膠筏1艘給永遠的家海埔里。