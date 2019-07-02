親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

考完對答案！大學指考 國文科試題與解答（含非選）

日韓貿易戰？日本反擊「南韓徵用工」的半導體限制令

暑假推漫畫元素 南投吸引學子進圖書館

2019-07-02 12:49中央社 南投縣2日電

南投縣文化局今年暑期活動將以漫畫元素吸引學生族群，開幕式當天有COSPLAY表演，邀知名插畫家微疼以漫畫做主題演講。

迎接學生放暑假，南投縣政府文化局推出「圖書館暑期歡樂季」系列活動，今年開幕式以漫畫為主題，6日上午將由國內專業COSPLAY表演團體「無限人形劇場」帶來精彩表演，及邀請擁有91萬臉書粉絲的網路繪本插畫家「微疼」，以漫畫及自身經歷進行主題演講。

文化局圖書科長劉雅馨今天說，開幕式及演講地點在文化局圖書館7樓，演講開放200個名額，目前受理報名中，額滿為止，主題為「微疼如何翻轉漫畫世界」；場外還有漫畫主題書展，及勞動部勞動力發展署、南開科技大學文化創意與設計系設置體驗及文創攤位。

劉雅馨表示，為鼓勵民眾參加圖書館暑期歡樂季系列活動，活動期間6日到8月31日新辦理借書證、借閱每滿20本圖書都可獲1點，集點卡滿10點可到縣內各公共圖書館兌換禮物，獎品包含玻璃水瓶、密扣式玻璃保鮮盒、輕量背包、計步器電子錶等。

劉雅馨說，串聯活動包括歡樂影展、電子書數位學習、好書交換、說故事活動、本土語言推廣、祖父母節活動、0歲到5歲閱讀起步走、影片欣賞、闖關遊戲、暑期才藝研習班、兒童繪本製作等，歡迎學生利用暑假來圖書館充實假期。

圖書館文化局插畫家

相關新聞

台中綠川魚群突暴斃 不得已最後一次抽取地下水

2019-07-02 13:10

好熱鬧！這夏動物趴趴走 現身新竹大遠百

2019-07-02 12:45

麻豆3寺廟及私人捐4艘小型膠筏 展現社區自主防災

2019-07-02 12:45

擴大輔具服務據點 南投身障者、老人更方便

2019-07-02 12:11

貨出去錢進來！中市紅龍果外銷加拿大

2019-07-02 11:16

台中大砍中火生煤量 再祭出7個月空汙季管制

2019-07-02 10:58

卸公職重返伴唱機本業 金嗓董座：永遠要知道下一步

2019-07-02 10:28

銜接國6 疏解車流／斥資3.5億 投縣闢福興溫泉路網

2019-07-01 23:57

田中天然氣整壓站 二度施工遇阻

2019-07-01 23:56

台中設青年事務股 與17校簽MOU

2019-07-01 23:54

彰化夏日繽紛好讀節 親子來闖關

2019-07-01 23:51

台中免費公車 改按人次補貼業者

2019-07-01 23:49

中部偏鄉沒補習班 家長盼視訊育苗

2019-07-01 23:49

台中公車誤點脫班 最高罰5000元

2019-07-01 23:48

台中補教育苗 今年213家補習班加入 嘉惠1767學子

2019-07-01 23:47

彰化一期稻價低 縣長盼擴大公糧收購

2019-07-01 23:40

藍營批台南防疫鬆散 綠營總召林宜瑾：慣性未審先判

2019-07-01 19:38

影╱黃金玉冷筍上桌 每桌500元做公益

2019-07-01 15:29

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00

去年稻作豐收價格好 今年收購量少價低農民欲哭無淚

2019-07-01 19:59

拚公車運量！台中免費公車補助改回按人次計費

2019-07-01 19:50

影╱欣彰整壓站二度動工 田中鎮民憂心氣爆拉布條抗議

2019-07-01 19:49

南投「沉睡的測速桿」滿月了 首月開罰就破千件

2019-07-01 19:39

公車發車誤點10分鐘 台中8月起罰千元

2019-07-01 16:27

南投縣府砸3億5000萬元 打通福興溫泉區聯外路網

2019-07-01 15:06

台中成立青年事務股 與17校簽署MOU

2019-07-01 12:03
看更多

熱門文章

台南「最賺」交通違規照像器在這裡 有望連霸至少兩年

2019-07-01 16:24

影╱嚇死人！對流旺盛 屏東林邊竟刮起龍捲風

2019-07-01 16:46

南投「沉睡的測速桿」滿月了 首月開罰就破千件

2019-07-01 19:39

不惜賣2房做公益！ 屏東阿嬤希望韓總、郭董來看看她

2019-07-01 14:29

影╱屋頂掀、車朝天 陸龍捲肆虐屏東林邊南州

2019-07-01 18:11

公車發車誤點10分鐘 台中8月起罰千元

2019-07-01 16:27

拚公車運量！台中免費公車補助改回按人次計費

2019-07-01 19:50

垃圾分類未落實 屢勸不聽者雲林將開罰

2019-07-01 15:42

影／屏縣龍捲風捲3.5噸貨車進民宅撞傷2人 逾7千戶停電

2019-07-01 21:03

雲林縣推動黑水虻去化廚餘 口湖鄉最先做也最成功

2019-07-01 19:58

南投縣府砸3億5000萬元 打通福興溫泉區聯外路網

2019-07-01 15:06

家長接送孩不怕挨罰 科技停車柱9月起板橋、永和試辦

2019-07-01 16:14

爭取補助落空？盧秀燕：蘇貞昌的嘉獎口惠實不至

2019-07-02 11:18

花蓮柴魚博物館浴火重生 今試營運

2019-07-01 13:59

屏東林邊及南州發生龍捲風 7400多戶斷電

2019-07-01 19:07

去年稻作豐收價格好 今年收購量少價低農民欲哭無淚

2019-07-01 19:59

大巨蛋遭爆施作未核准工項 北市府明現勘認定

2019-07-01 18:49

高雄到新北徵才 「北漂返鄉」35K起跳

2019-07-01 16:16

影／曾是亞洲第一貴金屬礦山 他們把記憶「蓋」回來

2019-07-01 23:16

影╱欣彰整壓站二度動工 田中鎮民憂心氣爆拉布條抗議

2019-07-01 19:49

影╱玩水消暑 花蓮知卡宣水上樂園開幕 吸引親子同樂

2019-07-01 16:17

韓國瑜下達韓粉觀光動員令 來高雄玩有優惠

2019-07-01 19:30

影╱遠雄海洋公園邀遊客打水仗 比基尼入園半價優惠

2019-07-01 19:40

首度列入台南芒果節巡迴場地 官田拚「第二春」盛況

2019-07-01 19:54

徵處長不要講大話的人暗指高雄？林右昌急回6個字

2019-07-02 12:24

影╱徹底解決暖暖水患 八堵路雨水下水道工程今動土

2019-07-01 15:42

遊藤枝撲空 汛期過後再開放

2019-07-01 22:53

基隆湖海路高低差害2騎士摔車 林右昌下令重罰

2019-07-02 12:52

圖書館施工難消暑 屏縣府：復興圖書館就要完工了

2019-07-01 19:47

從政33年 台南市議員張世賢獲頒內政部三等內政獎章

2019-07-01 15:57

五分埔業者就地合法 王鴻薇：五分埔變東大門全然無望

2019-07-01 15:03

暖心傳奇布袋鎮前鎮代車禍身亡 自創舉牌抗議成為歷史

2019-07-02 11:23

高雄市上半年空品良好比率首破7成 努力擺脫吊車尾

2019-07-02 10:07

黑水虻吃廚餘 垃圾變黃金

2019-07-01 23:15

造訪水岸公園不再卡卡 新竹左岸4處出入口啟用

2019-07-01 15:43

北市「單一且自住」房屋稅降 擬加碼降地價稅

2019-07-01 23:48

首度前進官田 台南國際芒果節周日好康登場

2019-07-01 15:30

台中綠川魚群突暴斃 不得已最後一次抽取地下水

2019-07-02 13:10

卸公職重返伴唱機本業 金嗓董座：永遠要知道下一步

2019-07-02 10:28

影╱黃金玉冷筍上桌 每桌500元做公益

2019-07-01 15:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top