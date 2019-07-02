擴大輔具服務據點 南投身障者、老人更方便

2019-07-02 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣政府7月1日起增設6處輔具服務據點，與草屯、國姓、信義、竹山、鹿谷、中寮等6個公所合作，提供輔具據點服務，包括輔具租借、評估與維修服務，重度身心障礙者或重度失能老人，更可評估提供到宅服務，方便民眾需求，嘉惠更多鄉親。

南投縣社會及勞動處表示，南投縣總人口數49萬5546人，65歲以上老人達8萬6508人，佔總人口數17.46%。身心障礙人口數3萬983人，佔總人口數6.25%。南投縣設立第一輔具資源中心及第二輔具資源中心，提供設籍南投縣的身心障礙者及失能老人，或經評估有需要的民眾有關輔具展示、輔具維修、輔具諮詢、輔具評估、輔具推廣、輔具回收與輔具借用等服務。

第一輔具中心設置在南投市，委託財團法人愚人之友社會福利慈善事業基金會辦理；第二輔具中心設置於埔里鎮，委託南投縣物理治療師公會辦理。