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擴大輔具服務據點 南投身障者、老人更方便

2019-07-02 12:11聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投縣政府7月1日起增設6處輔具服務據點，與草屯、國姓、信義、竹山、鹿谷、中寮等6個公所合作，提供輔具據點服務，包括輔具租借、評估與維修服務，重度身心障礙者或重度失能老人，更可評估提供到宅服務，方便民眾需求，嘉惠更多鄉親。

南投縣社會及勞動處表示，南投縣總人口數49萬5546人，65歲以上老人達8萬6508人，佔總人口數17.46%。身心障礙人口數3萬983人，佔總人口數6.25%。南投縣設立第一輔具資源中心及第二輔具資源中心，提供設籍南投縣的身心障礙者及失能老人，或經評估有需要的民眾有關輔具展示、輔具維修、輔具諮詢、輔具評估、輔具推廣、輔具回收與輔具借用等服務。

第一輔具中心設置在南投市，委託財團法人愚人之友社會福利慈善事業基金會辦理；第二輔具中心設置於埔里鎮，委託南投縣物理治療師公會辦理。

縣府原本已經和名間、集集、魚池、水里、仁愛公所提供輔具租借服務，擴增6個鄉鎮公所後，身心障礙者、失能老人申請輔具租借等服務更方便。縣長林明溱也強調，縣府仍將建構更完整制度，提高服務量能及提昇照顧服務品質，以滿足本縣老人及身心障礙者需要，讓民眾對輔具資源服務「找得到」、「看得到」、「用得到」。

南投縣政府擴大輔具申請服務，方便身心障礙者和失能老人就近申請。圖／南投縣政府提供
南投縣政府擴大輔具申請服務，方便身心障礙者和失能老人就近申請。圖／南投縣政府提供
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南投縣政府擴大輔具申請服務，方便身心障礙者和失能老人就近申請。圖／南投縣政府提供
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