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卸公職重返伴唱機本業 金嗓董座：永遠要知道下一步

2019-07-02 10:28聯合報 記者黃寅╱即時報導

台中市民政局前局長蔡世寅卸下公職後，重返他的伴唱機本業，並立即研發出能把上網、觸控、聲控點歌整合為一機的伴唱機；尤其還具有消除YouTube原唱人聲、留下音樂，即能唱歌的功能，受到市場矚目；目前打算除了台灣，還要進軍越南市場。

蔡世寅25年前投入伴唱機事業，他和友人創立的金嗓電腦科技公司在卡拉OK業界享有知名度和一定的市佔率，但在7、8年前投入政治，協助林佳龍競選立委、市長後，伴唱機事業也因此放下，此番重返業界就馬上有新產品問市，業界都認為他寶刀未老。

提到蔡世寅的創業史，曾在許多小吃部、卡拉OK店看得到的投幣式伴唱機大家一定不陌生。事實上，這項產品就是蔡世寅開發的產品。他當時看到一些商家擺放俗稱「水果台」的遊戲機供人投幣玩樂，就想到卡拉OK伴唱為何不行；因此著手嘗試把螢幕、點歌機和投幣功能結合，再特別訂製外殼，就成了市場從未曾見的投幣式伴唱機。

這台新創的投幣式伴唱機因為體機小、不佔空間，而且可以隨投隨唱，不限時地，一推出就大受歡迎。蔡世寅回想，當時全台寄放點很多，連山裡都有；以每台每月1萬元估算，每月都是幾百萬元收入。他的妻子也笑說，當時經常拿硬幣去銀行兌鈔，讓行員都印象深刻。

蔡世寅25年前原只是個電器行老闆，每月營收不過百萬元，後來有家伴唱機公司成立，他負責經銷；雖然業績好，每月可賣出達400台，但因為機器故障率高，消費者經常有抱怨；他因此和友人另創金嗓公司組裝新機，開創出自己的事業。

回首以往，對於自己能從電器行老闆成就另一番事業，蔡世寅說關鍵在他經常能夠創新，並充分知道客戶在想些什麼，提前想到下一步。他也希望自身的例子，可以讓年輕人借鏡，為社會提供更多的創新，而且商機就在其中。

蔡世寅說，金嗓電腦科技公司開發出的新伴唱機就是圖中其他各式機器的組合縮小版。記者...
蔡世寅說，金嗓電腦科技公司開發出的新伴唱機就是圖中其他各式機器的組合縮小版。記者黃寅／攝影
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金嗓電腦科技公司董事長蔡世寅（右）平日經常和妻子測試自家產品，從中尋求新創意。記...
金嗓電腦科技公司董事長蔡世寅（右）平日經常和妻子測試自家產品，從中尋求新創意。記者黃寅／攝影
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