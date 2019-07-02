卸公職重返伴唱機本業 金嗓董座：永遠要知道下一步

2019-07-02 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市民政局前局長蔡世寅卸下公職後，重返他的伴唱機本業，並立即研發出能把上網、觸控、聲控點歌整合為一機的伴唱機；尤其還具有消除YouTube原唱人聲、留下音樂，即能唱歌的功能，受到市場矚目；目前打算除了台灣，還要進軍越南市場。

蔡世寅25年前投入伴唱機事業，他和友人創立的金嗓電腦科技公司在卡拉OK業界享有知名度和一定的市佔率，但在7、8年前投入政治，協助林佳龍競選立委、市長後，伴唱機事業也因此放下，此番重返業界就馬上有新產品問市，業界都認為他寶刀未老。

提到蔡世寅的創業史，曾在許多小吃部、卡拉OK店看得到的投幣式伴唱機大家一定不陌生。事實上，這項產品就是蔡世寅開發的產品。他當時看到一些商家擺放俗稱「水果台」的遊戲機供人投幣玩樂，就想到卡拉OK伴唱為何不行；因此著手嘗試把螢幕、點歌機和投幣功能結合，再特別訂製外殼，就成了市場從未曾見的投幣式伴唱機。

這台新創的投幣式伴唱機因為體機小、不佔空間，而且可以隨投隨唱，不限時地，一推出就大受歡迎。蔡世寅回想，當時全台寄放點很多，連山裡都有；以每台每月1萬元估算，每月都是幾百萬元收入。他的妻子也笑說，當時經常拿硬幣去銀行兌鈔，讓行員都印象深刻。

蔡世寅25年前原只是個電器行老闆，每月營收不過百萬元，後來有家伴唱機公司成立，他負責經銷；雖然業績好，每月可賣出達400台，但因為機器故障率高，消費者經常有抱怨；他因此和友人另創金嗓公司組裝新機，開創出自己的事業。