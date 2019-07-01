去年稻作豐收價格好 今年收購量少價低農民欲哭無淚

2019-07-01 19:59 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣南彰化的一期稉稻幾乎已收割結束，因去年豐收，農會和民間糧倉的庫存仍多，濕穀收購收購價格比去年低；中彰化的鹿港、秀水的秈稻去年豐收，價格好，因農民搶種，最近開始收割卻傳出糧商因倉容壓力大，收購量減少，價格更低，讓中彰化農民心急，希望農糧署再增加餘糧收購量，以免做白工。

今年彰化縣溪州鄉農會是第一個開倉收糧的農會，6月5日第一天的開盤價是濕穀每百公斤900元，後來北斗、竹塘、田中等農會相繼開倉，收購價格拉高到930元，最後收盤價是970元；去年的開盤價有970元，收盤價達1040元。

溪州鄉農會總幹事彭顯賦說，今年一期稻因稻熱病影響，收成不如去年，早種的每分地濕穀收成約1400台斤，晚種的約 1800台斤，去年平均都在2000至2200台斤。幸好農委會增加公糧的餘糧收購量，從每公頃3千公斤，增至5千公斤，今年餘糧收購價格比民間還高，讓農民減少損失。

彭顯賦說，南彰化的一期稻幾乎已收成完畢，溪州鄉農會收購濕穀公糧共5700多公噸，比去年一期稻增加三成以上、約1600公噸，增加的部分都是餘糧收購。

目前中彰化進入收割期，傳出農民抱怨收購價格太低。「今年秈穀收購價格確實有點低。」農糧署中區分署副分署長饒美菊說，去年秈稻價格好，農民的確有搶種情形，彰化縣今年秈稻種植量是 3281公頃，去年是2522公頃，多了700多公頃。農糧署早就開放登記公糧收購，已截止登記，是否再放寬公糧收購，必須報請中央研究。

秀水鄉農民反映，最近幾天連問3家糧商希望快收已收割的稻作，但糧商意願不高，不少人被迫自己曬穀，回到早期傳統曬穀方式。王姓農民說，去年秈稻(在來米)濕穀每百台斤可賣到960元，甚至上千元，但今年南部收購價低了100、200元，甚至傳出有低到710元。

王惠美表示，因產量大增，價格跌，農民反映糧商不收秈稻，尤其可能會再下雨，農民急著要收稻，又怕糧商不收，如果糧商收購意願低，希望農糧署再放寬收購，未來也應管制上游稻苗廠做總量管制，以免農民搶種，造成價格崩落，做白工。