彰化夏日繽紛好讀節將登場 借書、闖關還有禮物

2019-07-01 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣文化局7月2日至8月31日舉辦「2019彰化夏日繽紛好讀節」系列活動，彰化縣長王惠美表示，文化局安排包括暑假作業閱讀專區、閱讀搶先鋒主題書展、好書交換等活動，民眾累計借閱50件館藏視聽、圖書資料，並完成閱讀大富翁12道題目與四大闖關任務還可獲得小禮物。

彰化縣立圖書館今天為彰化夏日繽紛好讀節活動暖身，彰化縣長王惠美、文化局長張雀芬等人與會，王惠美說，暑假歡迎家長帶小朋友到彰化縣立圖書館，有書看、涼涼的冷氣可以吹，還能增長自己的智慧。

王惠美說，過去大家來圖書館借書，一次只能借30本，今年縣立圖書館特別推出團體借閱證，希望推動共讀，民眾可以借閱圖書最多400冊，借期60天，文化局也盤點圖書資源，包括磺溪文學獎得獎作品專輯、作家作品集等上百種，將近5千冊，還有適合幼兒閱讀的也有2600多冊書籍和繪本，歡迎幼兒園、社區等團體一起來借閱，最好能與讀書會結合，一起把閱讀的能量擴展出去。