拚公車運量！台中免費公車補助改回按人次計費

2019-07-01 19:50 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中免費公車行之有年，對於業者的補貼方式從7月起，改為按人次補貼，但部分偏遠路線維持里程數補貼；至於台中市長盧秀燕提出的「雙十公車」優惠，得等到明年才會上路。

台中市早在前市長胡志強時，就推出免費公車補助，當時免費里程為8公里，市府依照上車人數給業者補貼，後來在前市長林佳龍任內，免費里程延長為10公里，改為採取里程數補貼，一度引起公車業者聯合登廣告，抗議市府給付縮水。

盧秀燕競選時，提出「雙十公車」政策，維持10公里免費，原本最高收取60元，盧秀燕加碼為最多只收10元；各界關心雙十公車何時上路？交通局長葉昭甫說，今年以提高公車服務品質為主，雙十公車的預算會編入明年本預算中，預計明年上路。

台中市交通局昨7月1日起，調整免費公車補助的方式，由原本的里程數補助，改回按照人次補助；不過葉昭甫說，偏遠路線仍維持里程數補助，維持偏鄉交通需求。

葉昭甫說，今年度公車補助編列23億餘元，按往年估算，補助金額不足3-4億元，加上改為人次補助，市府會在下半年爭取中央補助，並在第二次追加預算中補足預算額度。