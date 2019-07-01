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不能造成別人不便？從長榮罷工看台灣勞動困境

欣彰整壓站二度動工 田中鎮民憂心氣爆拉布條抗議

2019-07-01 19:49聯合報 記者何烱榮╱即時報導

整壓站是什麼？高雄市氣爆事件讓這裡的民眾心驚驚。彰化縣欣彰天然氣公司準備在田中鎮興建天然氣整壓站工程，今天第二度出動機具準備進場施工時，當地的反對欣彰天然氣整壓站自救會動員抗爭阻擾；欣彰吳副總經理說，工程將暫時停工，會再與民眾溝通。

欣彰公司107年向彰化縣政府提出輸儲設備擴建計畫書，縣府函轉經濟部，能源局在去年12月28日核定。欣彰公司整壓站占地二百多坪，位在田中鎮三安里；自救會說，欣彰申請興建基地地目不合，縣府官員僅憑文書往來，發照前未實地勘查及做環評等措施。

事後，吳副總經理受訪說，天然氣輸送管路舖設在各地，台北等六都都會區也一樣，天然氣整壓站像路邊常見的台電小型變電箱，並未儲存天然氣，不會有氣爆的危險，依法不需要舉辦公會與環評，但欣彰公司仍有誠意與民眾溝通，並已印製整壓站工程內容說明，派員挨家挨戶送到周圍約500公尺的住戶和店家。

今年三月底，欣彰第一次出動機具進場準備施工，有不少民眾趕來阻止，欣彰同意暫時停工，昨天是第二度動工。三安里里長陳福裕說，業主施工前未張貼告示牌、未告知附近里民及主動召開公聽會，事後經里民發現後，緊急發動聯署成立自救會，目前聯署人數超過千人。

自救會會長、縣議員許書維說，依規定，申請地基外緣與鄰近住宅區等應有100公尺以上距離，與危險物品儲藏區更需有300公尺距離；欣彰整壓站距泰山動植物儲油槽僅50公尺，周遭又有400多戶民宅，萬一發生氣爆後果不堪設想。

田中鎮反欣彰整壓站工程自救會認為整壓站與泰山的植物油槽相距不遠，具有氣爆的危險性...
田中鎮反欣彰整壓站工程自救會認為整壓站與泰山的植物油槽相距不遠，具有氣爆的危險性。記者何烱榮／攝影
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欣彰天然氣公司準備在田中鎮興建整壓站，今天準備進場施工時遭遇民代發動民眾抗爭。記...
欣彰天然氣公司準備在田中鎮興建整壓站，今天準備進場施工時遭遇民代發動民眾抗爭。記者何烱榮／攝影
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欣彰天然氣公司準備在田中鎮興建整壓站，今天準備進場施工時遭遇民代發動民眾抗爭。記...
欣彰天然氣公司準備在田中鎮興建整壓站，今天準備進場施工時遭遇民代發動民眾抗爭。記者何烱榮／攝影
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欣彰天然氣公司準備在田中鎮興建整壓站，今天準備進場施工時遭遇民代發動民眾抗爭。記...
欣彰天然氣公司準備在田中鎮興建整壓站，今天準備進場施工時遭遇民代發動民眾抗爭。記者何烱榮／攝影
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欣彰天然氣公司準備在田中鎮興建整壓站，今天準備進場施工時遭遇民代發動民眾抗爭。記者何烱榮／攝影
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欣彰天然氣公司準備在田中鎮興建整壓站，今天準備進場施工時遭遇民代發動民眾抗爭。記...
欣彰天然氣公司準備在田中鎮興建整壓站，今天準備進場施工時遭遇民代發動民眾抗爭。記者何烱榮／攝影
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自救會氣爆

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