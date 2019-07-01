欣彰整壓站二度動工 田中鎮民憂心氣爆拉布條抗議

2019-07-01 19:49 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



整壓站是什麼？高雄市氣爆事件讓這裡的民眾心驚驚。彰化縣欣彰天然氣公司準備在田中鎮興建天然氣整壓站工程，今天第二度出動機具準備進場施工時，當地的反對欣彰天然氣整壓站自救會動員抗爭阻擾；欣彰吳副總經理說，工程將暫時停工，會再與民眾溝通。

欣彰公司107年向彰化縣政府提出輸儲設備擴建計畫書，縣府函轉經濟部，能源局在去年12月28日核定。欣彰公司整壓站占地二百多坪，位在田中鎮三安里；自救會說，欣彰申請興建基地地目不合，縣府官員僅憑文書往來，發照前未實地勘查及做環評等措施。

事後，吳副總經理受訪說，天然氣輸送管路舖設在各地，台北等六都都會區也一樣，天然氣整壓站像路邊常見的台電小型變電箱，並未儲存天然氣，不會有氣爆的危險，依法不需要舉辦公會與環評，但欣彰公司仍有誠意與民眾溝通，並已印製整壓站工程內容說明，派員挨家挨戶送到周圍約500公尺的住戶和店家。

今年三月底，欣彰第一次出動機具進場準備施工，有不少民眾趕來阻止，欣彰同意暫時停工，昨天是第二度動工。三安里里長陳福裕說，業主施工前未張貼告示牌、未告知附近里民及主動召開公聽會，事後經里民發現後，緊急發動聯署成立自救會，目前聯署人數超過千人。