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推廣台中在地農産「黃金玉冷筍宴」14日登場

2019-07-01 19:02經濟日報 記者宋健生╱即時報導

推廣在地農產，台中地區農會今(1)日宣布與寶麗金餐廳跨域合作，將於本月14日正式推出「黃金玉冷筍宴」，台中市農業局長蔡精強說，民眾只要訂1桌，就相對捐出500元給弱勢團體，以回饋社會。

蔡精強指出，每年端午節前後是麻竹筍盛產的季節，北屯地區種植面積逾315公頃，年收穫量約3,939公噸，為台中市重要的竹筍產區。麻竹筍質嫩且口感清脆鮮甜，可透過專業的3至5℃冰水預冷保鮮流程，延長竹筍的保鮮度與保鮮期限。

另外，麻竹筍本身為低熱量、富含膳食纖維的營養食材，在炎熱的夏季中更有消暑功能，市府與台中地區農會希望透過這次活動來推廣麻竹筍，提升農民收益。

今天的「黃金玉冷筍宴暨公益活動」發表會，由蔡精強主持，包括台中果菜公司董事長賴溪松、台中地區農會理事長劉水源、常務監事張隆義及總幹事廖述宗等人均出席。

寶麗金餐飲集團廚藝總監池一明，並現場示範製作「彩虹竹筍飯糰」及「筍香黑米鴨肉飯」等手作創意料理

蔡精強說，台中地區農會與寶麗金餐廳集團跨域合作，將高品質的黃金玉冷筍製成創意佳餚，每桌訂席費用5,500元，預定桌數40桌；活動並結合社會公益，只要民眾訂1桌，台中地區農會就相對捐出500元給弱勢團體。

今天發表會現場，也宣傳將於7月10日至8月18日舉行的首屆台中購物節，活動期間在台中購物滿500元並上網登錄發票，即可參與抽獎，有機會抽中千萬精品宅、汽車、總統套房住宿、時尚電動機車等大獎。

麻竹筍為低熱量、富含膳食纖維的營養食材，在炎熱的夏季中更有消暑功能。記者宋健生/...
麻竹筍為低熱量、富含膳食纖維的營養食材，在炎熱的夏季中更有消暑功能。記者宋健生/攝影
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推廣在地農產，台中地區農會宣布與寶麗金餐廳跨域合作，將於本月14日正式推出「黃金...
推廣在地農產，台中地區農會宣布與寶麗金餐廳跨域合作，將於本月14日正式推出「黃金玉冷筍宴」。記者宋健生/攝影
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高品質的黃金玉冷筍製成創意佳餚，活動並結合社會公益，只要民眾訂1桌，台中地區農會...
高品質的黃金玉冷筍製成創意佳餚，活動並結合社會公益，只要民眾訂1桌，台中地區農會就相對捐出500元給弱勢團體。記者宋健生/攝影
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