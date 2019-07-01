開發埔里福興溫泉區 新闢聯外道可接國6

2019-07-01 17:24 中央社 南投縣1日電



開發福興溫泉區，南投縣政府闢建「投76-1線」聯外道路，完工後可銜接國道6號埔里交流道，不僅是溫泉區迎賓大道，也能分散省道台21線車流，避免發展觀光影響居民生活安寧。

安置廬山溫泉業者，南投縣政府在埔里鎮進行福興農場溫泉旅館區開發案，而為讓溫泉區有更便利交通，縣府新闢聯外道路「投76-1線」，今天舉辦動土典禮，南投縣長林明溱、中國國民黨籍立法委員馬文君等人出席，眾人盼溫泉區未來成為大埔里地區觀光新亮點。

溫泉區遊客中心、景觀公園、污水處理廠、停車場等各項基礎建設正積極趕工，林明溱說，呼應地方居民需求，縣府爭取南投縣生活圈道路交通系統建設計畫經費新台幣3.5億元，闢建溫泉區聯外道路「投76-1線」，可說是溫泉區「迎賓大道」，也能分散台21線車潮。

林明溱表示，為因應溫泉區未來人潮，「投76-1線」道路從溫泉區銜接國道6號埔里交流道，建構溫泉區便利交通路網；道路全長1.8公里、寬15公尺，工程經費2億800萬元，土地取得經費1億4718萬元，總經費3億5518萬元，預計民國109年底前完工。

林明溱主持福興溫泉區聯外道路動土典禮後，接著踏勘埔里鎮多條道路及排水溝改善工程，並同意辦理；對於埔里鎮愛村橋重建工程進度達標，林明溱肯定施工品質與工安環境，並慰勞施工人員辛勞，他說，希望完工後居民進出更方便，不受降雨或颱風影響。