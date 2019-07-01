提升加油站公廁品質 南投首度辦評比

2019-07-01 12:55 中央社 南投縣1日電



南投縣環保局第一次針對加油站辦理公廁評比，與縣內24家中油直營站合作，民眾「解放」後可針對整體環境給予特優級到須改善等評分，並給清潔人員、管理單位鼓勵或改善意見。

民眾駕車外出若內急，除找便利商店，直奔加油站找廁所也是多數人直覺選項，因此，為勉勵加油站維護成效，南投縣政府環境保護局即日起到8月15日辦理南投縣中油直營加油站公共廁所評比「停車加油，下車巡廁」活動，邀使用者對中油公廁評分。

南投縣環保局今天表示，轄內列管加油站的男、女公廁共109座、53家加油站，為勉勵中油直營加油站維護公廁成效，環保局第一次針對縣內24家中油直營加油站共計50座公廁，辦理民眾滿意度調查評比，期許中油擔任領頭羊，帶領南投各加油站公廁邁向更潔淨品質。

環保局表示，過去滿意度評比只針對鄉鎮市公所列管公廁，這是首度將南投縣內民間私人企業公廁列入評比；另外，因客觀環境標準不一，目前評比活動尚未列入便利商店公廁，但未來規劃逐步擴大。

評比操作流程為開啟手機掃瞄QR code或輸入網址進入評比網頁，閱讀須知說明後，選擇公廁進行評比，及留下問題或建議，最後填寫姓名等聯絡資料就可參加抽獎，環保局表示，預計8月21日抽出價值新台幣1000元超商禮券1人、500元8人、200元15人。