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台中成立青年事務股 與17校簽署MOU

2019-07-01 12:03聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

台中市長盧秀燕上任後，取消前朝設立、俗稱「青年議會」的青年事務審議會，引發各界批評，市府今天在勞工局就業安全科下，正式成立「青年事務股」，首任股長由35歲的謝峻岦擔任；勞工局今也與17所大學簽署MOU，補助學生投入創業。

這個「青年事務股」被市府暱稱為「天下第一股」，一方面是盧秀燕上任後，率先創設的單位，今天也正式召開記者會廣為周知。公務員私下說，市府有哪個股成立後，還正式召開記者會的嗎？

台中市勞工局成立青年事務股後，今天也跟17所台中的大學簽署合作備忘錄，台中各大學幾乎都涵蓋在內，包含中興、逢甲、東海、中國醫大、中山醫大與嶺東科大、修平科大、弘光科大、僑光科大等。

台中市勞工局長吳威志說，青年事務股成立後，主要協助青年就業、創業輔導等，把原本散落在勞工局、就業服務處的青年服務整合起來，搭配經發局的青創輔導，提供年輕人更大的就業、創業空間。

市府表示，青年事務股編制包含股長謝峻岦，還有3名科員、1名助理員，今年並沒有編列預算，明年爭取中央的就業安定基金2000萬元，投入青年輔導。

台中市勞工局與17所大學簽署MOU，預計每年由學校推薦2名創業青年，由勞工局提供創業輔導、訓練、參與競賽、行銷與商標申請等費用，各項補助不一，等修改目前摘星青年的補助辦法後，將把大學創業青年納入，全年預算為800萬元。

台中市勞工局新成立青年事務股，首任股長由35歲的謝峻岦擔任；市府今開記者會正式宣...
台中市勞工局新成立青年事務股，首任股長由35歲的謝峻岦擔任；市府今開記者會正式宣布，公務員私下戲稱「天下第一股」。記者洪敬浤／攝影
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