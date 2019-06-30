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經2個月封園撤展、修復／花博葫蘆墩公園 全區開放

2019-06-30 23:50聯合報 記者陳秋雲／台中報導

花博三大展館之一的葫蘆墩公園重新開放，打造親水河岸綠地。 圖／建設局提供
花博三大展館之一的葫蘆墩公園重新開放，打造親水河岸綠地。 圖／建設局提供
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台中花博4月底結束，3大展區還在撤展修復，豐原葫蘆墩公園昨率先全區開放，花博期間打造的琉璃裝置藝術、花廊道、竹跡館、楷模創生館原地保留，搭配軟埤仔溪親水河岸，建設局表示，這是觀光級的公園景點，豐原又多了休閒去處。

台中花博三大展區，主展區「后里馬場森林園區」將改建為明年台灣花燈展覽區，外埔農藝園區還在整理中，豐原區的葫蘆墩公園經過2個月封園撤展、修復，昨天率先全區開放民眾使用。

花博三大展館之一的葫蘆墩公園重新開放，琉璃雕塑也原地保留。 圖／建設局提供
花博三大展館之一的葫蘆墩公園重新開放，琉璃雕塑也原地保留。 圖／建設局提供
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葫蘆墩園區花博期間的知名藝術地標、多樣植栽都原地保留，第1區的迎賓捧花、蝶飛花瀑、甜蜜花園，第2區的水沐清荷與琉璃藝術品，第3區的花廊道搭配開花爬藤植栽延續花博的美麗浪漫，第四區的竹跡館、創生楷模館都在。

建設局長陳大田強調，葫蘆墩公園未來規畫以「打造豐原新好生活環境」為目標，已經委託專業維護廠商及保全人員進駐，後續還要邀請企業合作，活化公園空間，陳大田說，葫蘆墩公園將從地方休閒升級到觀光級景點。

葫蘆墩公園面積16公頃，橫跨三環路、三豐路、五權路、豐洲路、文昌街等區，分5大區塊，葫蘆墩公園雖已恢復基本使用機能，豐原地區民眾或觀光客可以徒步、騎腳車或搭環線公車輕鬆到達，逛一圈賞心悅目，不輸花博期間的裝置設計。

建設局提醒，部分草坪區仍在養護期，請民眾勿踩踏，公園內人行道禁騎機車、腳踏車，園內的軟埤仔溪河畔禁釣、捕魚，如經現場保全人員勸導無效，將依台中市公園及行道樹管理自治條例裁罰。

花博修復保全

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