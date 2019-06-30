太岳之胤激起凝聚力 瑤林石龜許姓宗親會今成立

2019-06-30 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣瑤林石龜許姓宗親會今天成立，日前許家太岳之胤被解除古蹟爭議，激發許家宗親凝聚向心力而蘊釀成立宗親會，希望再度被登錄為古蹟的太岳之胤未來能整建成為宗親會辦公室，許姓是鹿港三大姓，許家太岳之胤的謙和行也曾是鹿港三大商行之一，與辜家大和行、施家合和行並稱為鹿港「三和」。

太岳之胤是清代鹿港三大商行謙和行負責人許志湖故居，先前原已公告為縣定古蹟，但因另一派子孫不希望列為古蹟提出訴願，雖因行政瑕疵而撤銷古蹟，但彰化縣政府有形文化資產審議委員會重啟審查結果認為，太岳之胤是鹿港清末時期大型商行謙和行祖厝，位於重要牛隻交易中心牛墟頭，為鹿港古街區整體市場運輸功能的重要場域，具有時代紀念保存價值，仍再度指定為縣定古蹟。

早期鹿港三大姓為施、黃、許，多年前許姓宗親就想成立宗親會，但一直未成立，去年歷經太岳之胤保存爭議後，許家子孫認為有必要團結起來努力保存祖厝古蹟，而由籌備會主委許奇逢等人發起成立宗親會，今天在鹿港頂厝社區發展協會舉行宗親會成立大會，也選出理監事，並由許奇逢當選為會長。

鹿港鎮長許志宏也參加成立大會，許志宏說，許氏宗親對鹿港經濟發展有很大貢獻，清代也曾出一位武進士許肇清，希望未來對維護文化古蹟和推動地方發展都能再凝聚宗親向心力。

謙和行創辦人許志湖早期從事米糧等進出口生意，發跡過程也極具勵志性，宗親會理事許玲玲說，先祖許志湖兄弟早年由寡母帶大，因家貧有一次在睡夢中卻被人「搜身」懷疑他可能偷東西，讓他非常憤概，而發願一定要發奮圖強，不讓人看不起，因而闖出一番事業。