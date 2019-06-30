親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜新竹場跟凱道場人數一樣多 主辦單位喊出30萬人

太岳之胤激起凝聚力 瑤林石龜許姓宗親會今成立

2019-06-30 19:58聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化縣瑤林石龜許姓宗親會今天成立，日前許家太岳之胤被解除古蹟爭議，激發許家宗親凝聚向心力而蘊釀成立宗親會，希望再度被登錄為古蹟的太岳之胤未來能整建成為宗親會辦公室，許姓是鹿港三大姓，許家太岳之胤的謙和行也曾是鹿港三大商行之一，與辜家大和行、施家合和行並稱為鹿港「三和」。

太岳之胤是清代鹿港三大商行謙和行負責人許志湖故居，先前原已公告為縣定古蹟，但因另一派子孫不希望列為古蹟提出訴願，雖因行政瑕疵而撤銷古蹟，但彰化縣政府有形文化資產審議委員會重啟審查結果認為，太岳之胤是鹿港清末時期大型商行謙和行祖厝，位於重要牛隻交易中心牛墟頭，為鹿港古街區整體市場運輸功能的重要場域，具有時代紀念保存價值，仍再度指定為縣定古蹟。

早期鹿港三大姓為施、黃、許，多年前許姓宗親就想成立宗親會，但一直未成立，去年歷經太岳之胤保存爭議後，許家子孫認為有必要團結起來努力保存祖厝古蹟，而由籌備會主委許奇逢等人發起成立宗親會，今天在鹿港頂厝社區發展協會舉行宗親會成立大會，也選出理監事，並由許奇逢當選為會長。

鹿港鎮長許志宏也參加成立大會，許志宏說，許氏宗親對鹿港經濟發展有很大貢獻，清代也曾出一位武進士許肇清，希望未來對維護文化古蹟和推動地方發展都能再凝聚宗親向心力。

謙和行創辦人許志湖早期從事米糧等進出口生意，發跡過程也極具勵志性，宗親會理事許玲玲說，先祖許志湖兄弟早年由寡母帶大，因家貧有一次在睡夢中卻被人「搜身」懷疑他可能偷東西，讓他非常憤概，而發願一定要發奮圖強，不讓人看不起，因而闖出一番事業。

謙和行則取「謙恭忍讓勤修德，和氣生財儉養廉」之意，有許志湖經商哲學，也以此勉勵後人。

彰化縣瑤林石龜許姓宗親會今天成立，並選出理監事，日前鹿港許家太岳之胤古蹟爭議，激...
彰化縣瑤林石龜許姓宗親會今天成立，並選出理監事，日前鹿港許家太岳之胤古蹟爭議，激發許家宗親凝聚向心力而蘊釀成立宗親會。記者林宛諭／攝影
分享
彰化縣瑤林石龜許姓宗親會今天成立，日前許家太岳之胤被解除古蹟爭議，激發許家宗親凝...
彰化縣瑤林石龜許姓宗親會今天成立，日前許家太岳之胤被解除古蹟爭議，激發許家宗親凝聚向心力而蘊釀成立宗親會，希望再度被登錄為古蹟的太岳之胤未來能整建成為宗親會辦公室。圖／資料照
分享

鹿港古蹟

相關新聞

花博後葫蘆墩園區今起全開放 打造軟埤溪河岸綠地

2019-06-30 18:25

八卦山發現美麗的蛾 外來的嬌客還是台灣特有種？

2019-06-30 18:06

台中新增242丶248線公車 7月1日清晨6點上路

2019-06-30 13:44

印尼看護勤學中文 返國後想當老師教華語

2019-06-30 09:13

承諾10年不關 台中最南獨立書店重新出發

2019-06-30 07:29

茉莉重振芬芳 她讓3公頃無毒花田帶出千萬產值

2019-06-30 07:29

結合文創觀光 埔里紙廠轉型重生

2019-06-29 23:35

文青新寵書店 賣的是流行時尚

2019-06-29 23:29

選書以「台灣美好事物」為主體...稻田裡的獨立書店重開業

2019-06-29 23:24

綠川三期開工 明年底完工

2019-06-29 23:21

3公頃無毒茉莉田 創千萬產值

2019-06-29 23:21

磚窯+茉莉花DIY 來花壇輕旅行

2019-06-29 23:19

彰化爆土雞禽流感 撲殺逾4萬

2019-06-29 23:13

防流浪狗傷人 彰縣通報就出勤

2019-06-29 23:11

彰化大城鄉爆發禽流感 2天撲殺4萬多隻土雞

2019-06-29 17:58

影／台中后里廢輪胎大火 居民口罩戴整夜一夜難眠

2019-05-08 10:56

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

影／顏清標鎮瀾宮頒獎 聽到國中生「嗆」這句他笑了

2019-06-30 12:39

承諾10年不關 台中最南獨立書店重新出發

2019-06-30 07:29

高市道路又傳塌陷 左營路口出現大洞

2019-06-30 18:53

暑假遊義大世界 對中身分證字號門票省很大！

2019-06-29 23:23

板橋、林口2處交通節點 明起微調動線

2019-06-30 00:07

影╱太感謝村民 這家廟口水果攤「封秤」收攤

2019-06-30 17:43

新北市青年志工服務超人集點挑戰賽 今宣誓開跑

2019-06-29 22:01

紙風車基隆海洋廣場演出爆滿 小朋友看番薯森林奇遇記

2019-06-29 23:22

回填令人失望...史前時代高山聚落 南投曲冰成國定考古遺址

2019-06-29 23:12

身分證照片自己手機拍 基隆戶政創新服務獲評鑑第1名

2019-06-30 19:05

大林蒲環團爭取加入遷村策進委員會 捍衛居民權益

2019-06-29 22:48

侯友宜到場視察環狀線噪音 降噪3工程8月底前完成

2019-06-30 13:52

夏日夜晚好去處 花蓮海或瘋市集明登場

2019-06-30 14:55

101高地吹海風享法式料理 基隆夏夜無敵海景佐餐

2019-06-29 20:48

茉莉重振芬芳 她讓3公頃無毒花田帶出千萬產值

2019-06-30 07:29

保留多樣瀕危物種 基隆嶼宛如台灣珍稀植物天堂

2019-06-30 08:56

沖繩風情重現社寮島還有一天 穿夾腳拖來聽歌放空

2019-06-30 12:56

2千車位埋地磁 北市擬提高人工開單效率

2019-06-30 13:11

樹林新地標！藝文大樓啟用 引入全台首創紅繩懸吊運動

2019-06-30 11:32

選書以「台灣美好事物」為主體...稻田裡的獨立書店重開業

2019-06-29 23:24

10%時程獎勵不延 新北危老耐震評估1周噴出200件

2019-06-30 00:03

台中新增242丶248線公車 7月1日清晨6點上路

2019-06-30 13:44

花博後葫蘆墩園區今起全開放 打造軟埤溪河岸綠地

2019-06-30 18:25

通霄鎮坪頂社區「瓜瓜樂」 徐耀昌推薦好瓜

2019-06-30 18:13

北市推派出所合併 連兩發

2019-06-29 22:54

環團要求加入大林蒲遷村策進委員會 市府：已設辦公室

2019-06-30 11:28

印尼看護勤學中文 返國後想當老師教華語

2019-06-30 09:13

新北雙溪上林荷花田盛開 白天夜晚都能賞

2019-06-30 12:47

熱氣球嘉年華開幕／24顆熱氣球起飛 4萬人朝聖

2019-06-29 23:38

北市動物園入口啟用電子收費 人力陸續轉導覽

2019-06-30 11:40

常訓逾一成「免測」體能拉「警」報？

2019-06-29 22:50

熱氣球嘉年華開幕／一房難求 學校操場也有人借

2019-06-29 23:40

周日別錯過愛河畔野餐派對 亨受冰品餐車音樂的悠閒

2019-06-29 23:21

好消暑！農村限定版戲水 獅山水圳夏日漂漂河啟航

2019-06-30 12:45

「野菜達人」保種復育 找回阿美族傳統原味

2019-06-30 08:04

八卦山發現美麗的蛾 外來的嬌客還是台灣特有種？

2019-06-30 18:06

花蓮消防局新建廳舍開工 外觀設計就像大型消防車

2019-06-30 14:03

大南瓜比賽奪冠不開心 辣椒王明年要拚1千斤

2019-06-30 00:12

志工靠水圳賺觀光財 盈餘讓社區老人一周「上學」5天

2019-06-30 20:08

保全公司辦公室入口是咖啡館 工作氣氛和效率加分

2019-06-30 12:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top