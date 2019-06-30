花博後葫蘆墩園區今起全開放 打造軟埤溪河岸綠地

2019-06-30 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中花博4月28日閉幕，豐原葫蘆墩公園是三大展區之一，公園封園撤展修復一段時間，逐區陸續開放。公園第一區北側修復完成，今天起全區開放民眾使用。園內保留花博期間打造的琉璃裝置藝術及花廊道，竹跡館、楷模創生館也原地保留，後續將積極邀請企業合作，打造軟埤仔溪親水河岸綠地，讓豐原再添一處休閒。

市府建設局長陳大田表示，台中花博結束，建設將留下永續運用。葫蘆墩公園保留部分花博期間設置的公共藝術及多樣植栽，包括第一區的迎賓捧花、蝶飛花瀑、甜蜜花園，第二區的水沐清荷四大主題琉璃藝術品，第三區的花廊道搭配開花爬藤植栽延續花博的美麗浪漫，第四區的竹跡館、創生楷模館。

陳大田強調，建設局對葫蘆墩公園規劃以「打造豐原新好生活環境」為目標，委託專業維護廠商及保全人員進駐，後續更將積極邀請企業合作，活化公園空間，打造觀光級公園景點。

建設局說明，葫蘆墩公園面積16公頃，經三環路、三豐路、五權路、豐洲路、文昌街等區，分為五大區塊，花博結束後預計需要2個月撤展復原。為儘早開放民眾使用，採分區修復、分區開放，到今天全區開放，供民眾使用。