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花博後葫蘆墩園區今起全開放 打造軟埤溪河岸綠地

2019-06-30 18:25聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中花博4月28日閉幕，豐原葫蘆墩公園是三大展區之一，公園封園撤展修復一段時間，逐區陸續開放。公園第一區北側修復完成，今天起全區開放民眾使用。園內保留花博期間打造的琉璃裝置藝術及花廊道，竹跡館、楷模創生館也原地保留，後續將積極邀請企業合作，打造軟埤仔溪親水河岸綠地，讓豐原再添一處休閒。

市府建設局長陳大田表示，台中花博結束，建設將留下永續運用。葫蘆墩公園保留部分花博期間設置的公共藝術及多樣植栽，包括第一區的迎賓捧花、蝶飛花瀑、甜蜜花園，第二區的水沐清荷四大主題琉璃藝術品，第三區的花廊道搭配開花爬藤植栽延續花博的美麗浪漫，第四區的竹跡館、創生楷模館。

陳大田強調，建設局對葫蘆墩公園規劃以「打造豐原新好生活環境」為目標，委託專業維護廠商及保全人員進駐，後續更將積極邀請企業合作，活化公園空間，打造觀光級公園景點。

建設局說明，葫蘆墩公園面積16公頃，經三環路、三豐路、五權路、豐洲路、文昌街等區，分為五大區塊，花博結束後預計需要2個月撤展復原。為儘早開放民眾使用，採分區修復、分區開放，到今天全區開放，供民眾使用。

葫蘆墩公園部分草坪區仍在養護期，建設局立告示牌請民眾勿踩踏，也不要在公園內人行道騎乘機車、腳踏車。軟埤仔溪河畔禁釣、捕魚，現場有保全人員維護，如勸導無效，將依台中市公園及行道樹管理自治條例裁罰。

花博期間的琉璃雕塑原地保留。圖／建設局提供
花博期間的琉璃雕塑原地保留。圖／建設局提供
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葫蘆墩公園6月30日起全區開放。圖／建設局提供
葫蘆墩公園6月30日起全區開放。圖／建設局提供
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葫蘆墩公園重新開放，打造親水河岸綠地。圖／建設局提供
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花博修復保全

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